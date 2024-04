Oppositio kritisoi hallituksen leikkauksia epäoikeudenmukaisiksi: "Hyväosaiset jatkavat erityissuojeluksessa"

Vaikka hallitus jäädyttää suurituloisimpien tuloveronkorotukset, SDP:n mielestä linja on aiemmat veronalennukset huomioon ottaen edelleen epäreilu.

Tuppurainen: Hallitus ajaa Suomea epäoikeudenmukaisuuden kierteeseen

– Kehysriihen suursäästöt kertovat siitä, että hallituksen talouspolitiikan pohja on pettänyt. Alijäämä kasvaa, koska verotulokertymä pienenee. Rakennusala on taantumassa, ja työttömyys on kasvussa, Tytti Tupparainen sanoo tiedotteessa.