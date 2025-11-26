Eduskunta käy parhaillaan perinteistä keskustelua opposition vaihtoehtobudjeteista. Puolueet syyllistävät mieluummin toisiaan kuin miettivät tosissaan poispääsyä EU:n tarkkailuluokalta, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan ja talouden toimittaja Ossi Rajala.
Kukaan ei taaskaan ottanut eduskunnassa peiliä käteen, kun talouspolitiikasta käytiin kiihkeätä keskustelua.
Aiheena olivat oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetit, joista ei valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mielestä löytynyt juuri mitään käyttökelpoista.
Ja taas kerran oppositio tyrmistyi ja syytti Orpon ja Purran hallitusta siitä, että Suomi joutuu EU:n alijäämämenettelyyn eli niin sanotulle tarkkailuluokalle.
Syyllisiä löytyi puheissa kaikkialta muualta paitsi istuntosalin omalta penkkisektorilta.
Sekä hallituksen että opposition viestintä pitää sisällään teatraalista nälvimistä, jossa käytetään välillä säästeliäästi totuutta.
Valtiovarainministeri Purran näkemyksestä huolimatta opposition vaihtoehtobudjeteista löytyisi monia erilaisia keinoja talouden sopeuttamiseen.
Erityisesti erilaisilla veroratkaisuilla esitetään lisätuloja valtiolle ja monta muutakin suurta tai pientä meno- ja tulokikkaa esitetään.
Purran kritiikki osuu tosin sikäli maaliin, että myös opposition vaihtoehdoilla olisi omat kielteiset seurauksensa. Ja osa vaihtoehdoista on heikolla talouspohjalla.
Korkeammat verot voisivat vaikuttaa kielteisesti työllisyyteen ja talouskasvuun, joka on Suomen ainoa keino päästä pois EU:n alijäämämenettelystä eli "tarkkikselta".
Historia unohtuu
Oppositio unohtaa puolestaan tarkoituksella tarkkailuluokka-syytöksistä sen, että EU:n syyniin joudutaan pitkän ajan kehityksen takia. Velkaantumista on tapahtunut lähes kaikkien puolueiden vahtivuorolla.
Syyllisiä löytyisi myös peilistä. Näin muistuttaa myös VTV:n raportti viime viikolta.
Hallitus ei kuitenkaan samalla huomioi sitä, että osa sen toimenpiteistä on heikentänyt talouskasvun edellytyksiä. Sosiaaliturvan heikennykset osuivat ennakoitua pidempään taantumaan, jolloin työtä on heikosti tarjolla.
Samalla julkisen sektorin säästöt ovat lisänneet työttömyyttä.
Työttömyyden trendiluku, yli 10 prosenttia, on korkeimmillaan noin 15 vuoteen.
Hallitus ei kuitenkaan katso peiliin, kun äänestäjälle halutaan antaa mahdollisimman kaikkitietävä vaikutelma.
Mistä se kasvu?
Eduskunnassa kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että kasvua pitäisi saada aikaan.
Jos talouden kehitystä mittaava bruttokansantuote eli BKT kasvaa, Suomen alijäämä ja velka suhteessa BKT:hen pienenevät. Se helpottaa EU:n 3 prosentin alijäämäkriteerin ja 60 prosentin velkakriteerin täyttämistä.
Kun oikein kunnolla olisi kasvua, tarkkikselle voitaisiin sanoa heipat nopeasti.
Valtiovallan keinot vaikuttaa talouskehitykseen ovat rajalliset, mutta päättäjien soisi tekevän nyt tiukkaa analyysia siitä, mitkä kasvukeinot toimivat parhaiten.
Hallituksen pitää miettiä, onko jokin opposition kasvukeino oikeasti toimiva ja opposition olisi hyvä tiedostaa se, että sen kaikkien vaihtoehtojen olisi oltava uskottavia myös kielteiset vaikutukset otettava huomioon.
Tukevatko esimerkiksi satojen miljoonien eurojen satsaukset yhteisöveron alennukseen ja Länsirataan parhaalla tavalla kasvua tulevina vuosina?
Millä konsteilla karataan EU:n tarkkailuluokalta kaikkein nopeimmin?
Pelkällä syyllisten etsinnällä varmistetaan se, ettei kasvua tai luottamusta tulevaan synny ja kaikkia vain ottaa päähän.