Eduskunta käy parhaillaan perinteistä keskustelua opposition vaihtoehtobudjeteista. Puolueet syyllistävät mieluummin toisiaan kuin miettivät tosissaan poispääsyä EU:n tarkkailuluokalta, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan ja talouden toimittaja Ossi Rajala.

Kukaan ei taaskaan ottanut eduskunnassa peiliä käteen, kun talouspolitiikasta käytiin kiihkeätä keskustelua.

Aiheena olivat oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetit, joista ei valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mielestä löytynyt juuri mitään käyttökelpoista.

Ja taas kerran oppositio tyrmistyi ja syytti Orpon ja Purran hallitusta siitä, että Suomi joutuu EU:n alijäämämenettelyyn eli niin sanotulle tarkkailuluokalle.

Syyllisiä löytyi puheissa kaikkialta muualta paitsi istuntosalin omalta penkkisektorilta.

Teatraalista nälvimistä

Sekä hallituksen että opposition viestintä pitää sisällään teatraalista nälvimistä, jossa käytetään välillä säästeliäästi totuutta.

Valtiovarainministeri Purran näkemyksestä huolimatta opposition vaihtoehtobudjeteista löytyisi monia erilaisia keinoja talouden sopeuttamiseen.