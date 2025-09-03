Elokuvasäätiö kauhuissaan leikkauksista: Kotimaisten ensi-iltojen määrä voi puolittua

Kotimaisten ensi-iltojen määrä saattaa pudota leikkausten myötä noin puoleen nykyisestä.

Suomen elokuvasäätiön johtaja Lasse Saarinen pitää hallituksen budjettiriihessä esittämiä elokuvarahoitukseen kohdistuvia leikkauksia järkyttävinä, sillä ne uhkaavat romuttaa koko kotimaisen elokuvatuotannon.

Elokuvasäätiön rahoitusta leikattaisiin noin seitsemällä miljoonalla eurolla eli noin kolmanneksella.

– Elokuvasäätiön 56-vuotisessa historiassa ei ole ikinä ehdotettu tehtäväksi näin rankkoja leikkauksia. Tämä on aivan poikkeuksellista. Jos meidän tukivaroistamme kolmannes vähennetään, se merkitsee koko tälle alalle todella vaikeita aikoja, Saarinen sanoi STT:lle.

Kotimaisten ensi-iltojen määrä putoaisi

Saarisen mukaan kotimaisten ensi-iltojen määrä putoaisi leikkausten myötä pahimmillaan noin puoleen nykyisestä.

– Tuotantoyhtiöiden talous ei ole hyvällä tolalla nytkään. Jos tuettavien elokuvien määrä lähes puoliintuu, se tulee välittömästi vaikuttamaan moneen yhtiöön hyvin negatiivisesti. Alan työttömyys lisääntyy aivan oleellisesti, Saarinen sanoi.

Tuotantoyhtiöiden lisäksi tukileikkaus heikentäisi Saarisen mukaan merkittävästi kotimaisten elokuvien ja elokuvasäätiön tukien varassa toimivien elokuvateatteriyrittäjien toimintaedellytyksiä.

Saarisen mukaan Suomen elokuvasäätiö ei kykene täyttämään elokuvalaissa sille määrättyjä tehtäviä täysimääräisesti, jos kolmasosa rahoituksesta katoaa.

Hän muistuttaa, että elokuvasäätiön pitää lain mukaan tukea varsinaisen elokuvatuotannon ohella myös muun muassa elokuvien käsikirjoittamista, markkinointia ja jakelua sekä elokuvateattereita ja -festivaaleja, ja kaikki tämä pitää tehdä monimuotoisuus huomioiden.

– Toimintakenttämme on hyvin laaja. Jos tuollainen määrä rahoista katoaa, on käytännössä mahdotonta mitenkään järjellisesti toteuttaa kaikkea, mitä laissa edellytetään. Joudumme menemään ministeriöön kysymään, että mitä saamme jättää tekemättä, Saarinen sanoo.

Suoratoistopalveluilta rahaa aikaisintaan 2028

Kotimaisen rahoituksen väheneminen vaikeuttaisi Saarisen mukaan huomattavasti myös kansainvälisen rahoituksen hankkimista suomalaisille hankkeille, sillä pienikin julkinen panostus hankkeiden kehittelyvaiheessa auttaa merkittävästi ulkomaisen rahoituksen saamista.

Hallituksen valmistelema ja EU-lainsäädännön mahdollistama suoratoistopalvelujen maksuvelvoite ei Saarisen mukaan helpota elokuva-alaa rahoitusleikkauksen myötä uhkaavaa kriisiä, sillä sen myötä tuotantoyhtiöille alkaisi virrata rahaa aikaisintaan vuonna 2028.

Saarinen asettaa toivonsa eduskuntaan, että sen budjettikäsittelyssä elokuva-alalle esitetyt rahoitusleikkaukset perutaan.