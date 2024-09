SDP:n Tuppurainen ryöpytti hallitusta – kokoomuksen Marttiselta viiltävä kuitti

Hallitus on kokoontunut tänään budjettiriiheen jatkamaan ensi vuoden budjetin valmistelua.

Hallituksen tarkoituksena on nyt panna toimeen päätökset, jotka se sopi hallitusohjelmassa ja viime kevään kehysriihessä. Hallitus päätti keväällä kolmen miljardin lisäsopeutuksista.

– Hallitus on luonut sellaisen mielikuvan, että Suomi on ikään kuin viimeisellä rannalla ja kaikki vaihtoehdot on käyty läpi. Samaan aikaan kuitenkin löytyy rahaa yksityisen terveysbisneksen kelakorvausten nostoon. Niille rahoille olisi parempaa käyttöä esimerkiksi hyvinvointialueilla, Tuppurainen katsoi.