Heka hallituksen päätöksestä: Kohtuuhintaisen asunnon saaminen Helsingistä vaikeutuu – jonossa tuhansia ihmisiä

Rakennusliitto arvioi, että hallituksen päätös leikata vuokra-asuntotuotannon korkotukea voi johtaa jatkossa asuntopulaan. Helsingin kaupungin omistaman Hekan toimitusjohtaja taas sanoo, että kohtuuhintaisia asuntoja on jatkossa tarjolla yhä vähemmän.

Useat etujärjestöt arvostelevat hallituksen päätöstä leikata kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotannosta.



Valtion tukemien ja aiemmin ara-asuntoina tunnettujen vuokra-asuntojen korkotukea leikataan 365 miljoonalla eurolla vuonna 2027.

– Kun katsotaan pari vuotta eteenpäin, kun sen uuden asunnon rakentaminen kuitenkin kestää sen puolitoista tai kaksi vuotta, niin jos niitä ei käynnisty enempää kuin nyt käynnistyy, niin kyllä me vääjäämättä ajaudutaan asuntovajeeseen ja jopa asuntopulaan, sanoo toimitusjohtaja Aleksi Randell Rakennusteollisuus RT:stä.

Heka: Useat asuntohankkeemme eivät tule saamaan rahoitusta

Valtion tukemasta asuntorakentamisesta puhuttiin aikaisemmin ara-rakentamisena. Nimi on peräisin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA), joka tunnetaan nykyisen Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksena. vuodelle 2027 suunnitellulla 500 miljoonan euron korkotukivaltuudella voidaan rakentaa noin kaksi tuhatta asuntoa, arvioi keskuksen johtaja Sanna Hughes.

– Jos ajatellaan, että tänä vuonna rakennetaan noin 8 100 asuntoa valtion tuella, niin onhan se merkittävä pudotus siihen verrattuna, hän sanoo.

Helsingin kaupungin omistamalla Hekalla on yli 50 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu noin satatuhatta helsinkiläistä. Vuokra-asuntoyhtiön asunnot ovat ara-rahoituksella rakennettuja.

– On hyvin todennäköistä, että kaikki ne tällä hetkellä jo suunnitteilla olevat uudistuotantohankkeet tai perusparannukset eivät tule saamaan sitten tästä rahoitusta, mikäli nämä leikkaukset toteutuvat, sanoo toimitusjohtaja Maria Aspala.

Hän muistuttaa, että Hekan jonossa on tälläkin hetkellä tuhansia ihmisiä.

– Tämä on hyvin harmillista. Helsinki on kasvanut viime vuosina noin kymmenellä tuhannella asukkaalla per vuosi, ja kohtuuhintaisen asumisen saatavuus Helsingissä tulee heikkenemään, Aspala toteaa.