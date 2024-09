Lindtman kritisoi hallituksen kovaa saksipolitiikkaa: "Pahoin pelkään, että näillä eväillä Suomi ei nouse"

Valtionvelka nousee ensi vuonna

Ensi vuoden budjetin tulot ovat 76,6 miljardia euroa ja menot 88,8 miljardia euroa. Talousarvioesitys on 12,2 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katetaan ottamalla lisää velkaa. Talousarvion mukainen valtionvelka nousee ensi vuoden lopussa arviolta 181 miljardiin euroon kuluvan vuoden lopun 169 miljardista eurosta. Luvut ovat alustavia, ja voivat vielä tarkentua.

Purran mukaan on välttämätöntä nostaa esiin sotemenot, jotka kasvavat säästöistä huolimatta. Hän perusteli tilannetta myös sillä, että esimerkiksi hallituksen kasvutoimien vaikutus näkyy viiveellä. Lisäksi heikko taloussuhdanne hidastaa verotulojen kasvua.

Huoli työttömyysasteesta

– Nyt me nähdään, mikä on lopputulos, kun leikkaukset kohdistetaan pieni- ja keskituloisiin, opiskelijoihin, eläkelaisiin ja pienyrittäjiin. Tämän hallituksen aikana Suomen työttömyyskehitys on ollut Euroopan toisiksi heikoin.