Keskustelu vaihtoehtobudjeteista on ollut kärkevää ja toisia syyttelevää.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) arvosteli opposition vaihtoehtobudjetteja eduskunnan täysistunnossa.

– Keskusta rahoittaa budjettia yhteisöveronalennuksen perumisella, jota ei edes ole ensi vuoden budjetissa vaan suunnitelmassa vuodelle 2027. Länsiradan perumisesta saatavat säästöt keskusta on käyttänyt moneen kertaan, vaikka hallitus ei ole käyttänyt siihen vielä mitään. Tämä ei ole oikea vaihtoehtobudjetti, Purra moitti keskustaa.

Myös SDP:n vaihtoehto oli Purran mukaan epäuskottava.

– Luottamus sosialismiin on SDP:n valuuttaa. Vaihtoehtonne kärki on yrittäjyyden ja yrittäjien rankaisemista. Viedään tuhkatkin pesästä, Purra puhui SDP:n esittämistä veronkorotuksista.

– Ja bensan hinnan nousua luvassa (SDP:n vaihtoehdolla). SDP:n empatia ei riitä maaseudulle, jossa vantaalaisia ratikoita ei ole auttamassa, Purra jatkoi.

Purra kehui vaihtoehtoja lähinnä siitä, että niissä kannatettiin omalääkärimallia, jota hallitus on edistämässä.