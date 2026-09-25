Martat järjestivät Espoossa tempauksen, jossa opiskelijat saivat ilmaiseksi kodin perustarvikkeita sekä neuvoja.
Uusi lukuvuosi toi mukanaan monelle nuorelle suuren elämänmuutoksen, kun itsenäistyminen ja muutto omaan kotiin tuli ajankohtaiseksi. Espoossa Uudenmaan Martat järjestivät opiskelijoille tempauksen, jossa jaettiin ilmaiseksi kodin perustarvikkeita sekä vinkkejä arjen askareisiin. Huomenta Suomi vieraili paikan päällä.
Astiat ja keittiövälineet tekivät hyvin kauppansa – etenkin kattilat, pannut ja ruokailuvälineet olivat haluttuja. Lahjoituksista löytyi myös yllätyksiä, kuten Arabian ja Pentikin astioita sekä suosittuja Taika-mukeja.
– Kattilat ja paistinpannut voivat olla iso lovi talouteen, jos niitä joutuu uutena ostamaan, kertoo kotitalousasiantuntija Melina Hermas Uudenmaan Martoista.
– Jos on hyvä kunto, eli pinnat ovat ehjät ja kaikki kunnossa, niin kannattaakin käytettynä hommata.
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Tapahtumassa jaettiin myös käytännön vinkkejä siivoukseen ja ravitsemukseen. Esimerkiksi ruokasooda ja mikrokuituliina nousivat ekologisiksi suosikeiksi.
– Ruokasooda on monikäyttöinen: sillä voi puhdistaa leikkuulaudat sekä esimerkiksi kahvinkeittimen, vinkkaa kotitalousasiantuntija Hanna Pikkarainen.
Marttojen mukaan nuoret ovat kiinnostuneita ekologisista ratkaisuista ja haluavat oppia lisää arjen helpottamisesta.
Yllä olevalla videolla Martat kertovat parhaat niksit ja kikat arjen helpottamiseen.