Inga Tahvanainen katosi vailla puhelinta ja rahaa. Naisen aviomies kuvailee raskaita hetkiä MTV Uutisille.

Poliisi etsii edelleen Savonlinnan Punkaharjulla 20. syyskuuta kadonnutta Inga Tahvanaista.

Naisen aviomies Timo Tahvanainen kertoo MTV Uutisille, että kaikki vaikutti vielä katoamispäivänä tavalliselta.

Pariskunta söi yhdessä aamupalaa ennen kuin Timo Tahvanainen lähti iltavuoroon hieman ennen kello yhtä päivällä.

Kun hän palasi kotiin illalla, jokin tuntui heti olevan pielessä.

– Meillä yleensä on valot päällä ja ovet auki, koska asumme maalla. Nyt kaikki oli pimeänä, kissa oli ulkona ja ovi lukossa. Mietin heti, että nyt tässä on jotain sellaista, mitä ei pitäisi olla, Tahvanainen kertoo.

Sisälle päästyään hän havaitsi, ettei Inga ollut talossa. Huolestuneena hän soitti hätäkeskukseen.

Etsinnät alkoivat heti

Poliisi käynnisti etsinnät jo samana iltana. Lähialueet tutkittiin, mutta Ingasta ei löytynyt jälkeäkään.

Myöhemmin Tahvanainen teki kotona löydön, joka lisäsi huolta entisestään.

– Löysin hänen puhelimensa. Siellä olivat myös kaikki pankkikortit, Tahvanainen kertoo.

Poliisi on aikaisemmin kertonut, että n