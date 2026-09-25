Käräjäoikeus on antanut tänään tuomionsa jutussa, joka liittyy meripelastusharjoituksessa sattuneeseen kuolemantapaukseen.

Suomenlahdella kolmisen vuotta sitten järjestetyssä meripelastusharjoituksessa tapahtui kuolemaan johtanut tapaturma.

Pintapelastaja oli Merivoimien Mies meressä -harjoituksen aikana hypännyt mereen ohjusvene PGG Torniosta Kirkkonummen edustalla. Hän oli lähtenyt noutamaan mereen heitettyä pelastusnukkea.

Pelastajan pintapelastuspuvun sisään pääsi kuitenkin vuotamaan vettä. Mies oli saavuttanut nuken, joka oli kymmenien metrien päässä aluksesta. Tässä vaiheessa hän näytti hätämerkin pukuunsa vuotaneen vesimäärän kasvettua. Vesimäärän kasvettua pintapelastajan oli yhä vaikeampi pysyä enää pinnalla.

Pelastustoimien aikana pintapelastaja oli useita minuutteja hyisessä vedessä ja vajosi toistuvasti pinnan alle. Kun pintapelastaja saatiin aluksen kannelle, hänet todettiin elottomaksi. Hän menehtyi muutamaa päivää myöhemmin hapenpuutteesta johtuneeseen aivovaurioon.

Kuvassa ohjusvene Tornio.

Syyttäjän mukaan ohjusveneen päällikkö ja peräkannen johtaja olivat aiheuttaneet pintapelastajan kuoleman. Syyttäjän mukaan pelastustoimia ei suoritettu riittävän nopeasti.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antoi asiassa tuomion perjantaina. Oikeus hylkäsi syytteet.

Tapaturmatutkinnassa paljastui, että pintapelastajan käytössä olleesta kuivapuvusta oli puuttunut venttiili olkapään kohdalta, jonka kautta pukuun pääsi vuotamaan huomattava määrä +2-asteista merivettä.

Työsuojeluviranomaisen tekemien testien perusteella pintapelastajan on täytynyt havaita välittömästi veteen hypättyään, että pukuun tulee runsaasti vettä. Pintapelastaja ei kuitenkaan ollut keskeyttänyt harjoitusta, vaan hän oli päinvastoin näyttänyt ”OK” käsimerkin ja ryhtynyt uimaan kohti pelastusnukkea kohtalokkain seurauksin.