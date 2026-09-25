Formula ykkösten MM-sarjaa johtavan Kimi Antonellin aika-ajot menivät nopeasti pieleen Azerbaidzhanin Bakussa perjantaina.
Mercedes-tähti Antonelli selvitti aika-ajojen avausosion, mutta ei pystynyt jatkamaan toiseen sessioon, sillä italialainen romutti autonsa osumalla ratavalleihin.
Antonelli auton vasen etukulma otti osumaa niin pahasti, että törmäys näytti rikkoneen myös renkaan ripustuksia. Antonelli starttaa kilpailuun vasta sijalta 16.
Paalupaikan nappasi Mercedeksen George Russell. Toisena Ferrarin Charles Leclerc ja kolmantena McLarenin Oscar Piastri.
Valtteri Bottas jäi koko joukon hännille Cadillacillaan.
Kisa ajetaan lauantaina.
Päivitys klo 17.17: Lisätty aika-ajon lopputulokset ja maininta paalukuskista otsikkoon.