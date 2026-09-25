Alexander Stubb poseeraa Hollywood-tähden rinnalla.

Presidentti Alexander Stubb vastaanotti eilen New Yorkissa Atlantic Councilin Global Citizen Award -palkinnon.

Hänelle palkinnon luovuttanut Tšekin presidentti Petr Pavel jakoi tilaisuudesta kuvia Instagram-tilillään.

Pavelin jakamassa kuvakarusellissa nähdään myös otos Stubbista yhdessä Hollywood-tähti Keanu Reevesin kanssa.

Voit selata kuvia oikealla olevasta nuolesta.

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Pavel kertoo olleen suuri kunnia, että Stubb valitsi juuri hänet luovuttamaan palkinnon.

– Alex on jo pitkään ollut vahvan Euroopan, transatlanttisen yhteistyön ja yhteisen turvallisuutemme puolestapuhuja. Hänessä yhdistyvät kokemus, näkemys ja kyky katsoa tulevaisuuteen. Hänen vauhdissaan ei ole helppo pysyä edes politiikan ulkopuolella. Kun kävimme juoksemassa Prahassa, huomasin, että hän pitää samaa vauhtia myös radalla, Pavel kirjoittaa.

Reeves oli gaalassa jakamassa palkinnon F1-sarjan toimitusjohtaja Stefano Domenicalille.

Gaalassa palkittiin myös Australian pääministeri Anthony Albanese sekä näyttelijä Cynthia Erivo.