Kahta ravintolisää vedetään myynnistä, tiedottaa Ruokavirasto.
Yhdysvalloissa valmistettuja B3-vitamiinia eli niasiinia sisältäviä ravintolisiä vedetään myynnistä Suomessa, kertoo Ruokavirasto.
Syynä on tuotteiden sisältämä nikotiinihappo tai sen johdannainen, jota tuotteiden suositellusta vuorokausiannoksesta saa moninkertaisesti turvallisen saannin ylärajaan nähden.
Aikuisilla nikotiinihapon turvallisen vuorokautisen saannin yläraja on 10 milligrammaa. Takaisinvedettävissä tuotteissa määrä ylittyy 50–60-kertaisesti, minkä vuoksi tuotteita ei pidetä turvallisina.
Suuret nikotiinihappomäärät voivat aiheuttaa esimerkiksi ihon punoitusta, kutinaa, ihottumaa ja vatsaoireita.
Tuotteita ei pidetä turvallisina.Ruokavirasto
Takaisinveto koskee kaikkia eriä kahdesta tuotteesta:
- Life Extension Vitamin B3 Niacin 500 mg, 100 kapselia
- Life Extension No Flush Niacin 640 mg, 100 kapselia
Tuotteita on ollut myynnissä yksittäisissä terveystuotekaupoissa ja verkkokaupoissa eri puolilla Suomea.