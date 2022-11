Onko suomen kielen taito pakollinen vaatimus, kysyy Suomen suurimman veronmaksajan toimitusjohtaja: "On sääli, jos osaajat lähtevät sen takia pois"

– Suomen verotus on tietenkin yksi pohdittava asia, kun investointeja suunnitellaan. Tärkeämpää on kuitenkin kokonaisuus, eli se, mitä kaikkea Suomeen investoimalla saa, kuvailee Christiane Temminghoff, Bayer Nordicin toimitusjohtaja.

Bayer on viimeisten kymmenen vuoden ajan ollut jatkuvasti yksi Suomen suurimpia veronmaksajia, ja vuodesta 2011 vuoteen 2020 yhtiö on maksanut veroa noin 1,2 miljardia euroa.

Yksityisen ja julkisen avoin yhteistyö houkuttelee

Yhtiö kertoo investoineensa viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomeen vuosittain noin 80 miljoonaa, tutkimus- ja tuotekehityskulut mukaan lukien. Tuorein yksittäinen hanke on viime vuonna julkistettu 250 miljoonan euron sijoitus yhtiön Turun tehtaan kehittämiseen ja uuden tuotantolaitoksen rakentamiseen. Työn on tarkoitus valmistua vuoteen 2025 mennessä.

Bayerilla on maailmanlaajuisesti lähes 100 000 työntekijää, heistä Suomessa noin tuhat. Mitä sellaista Suomessa on, että yhtiö viihtyy täällä?

Temminghoffin mukaan Suomessa voi toimia vakaassa ja ennustettavassa ympäristössä. Infrastruktuuri on kunnossa, lainsäädäntö on pitkälle kehittynyttä, tutkimukseen investoidaan ja tarjolla on koulutettua henkilöstöä. Lääke- ja terveysala on Suomessa hyvin edistynyttä, ja tämä hyödyttää kaikkia alan toimijoita.