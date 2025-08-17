Verottaja iski hyvinvointivalmentajien maksamattomiin veroihin – STT selvitti, kuinka tanskalaisalusta ohjeisti valmentajia

Verottaja on jälleen puuttunut alustatalouden kautta toimivien yrittäjien maksamattomiin veroihin. STT:n selvityksen perusteella useat hyvinvointivalmentajat eivät ole maksaneet asiakkaiden maksamista maksuista arvonlisäveroa Suomeen.

Toukokuussa Verohallinto oli yhteydessä lukuisiin verkkoalusta Lenuksen kautta toimiviin hyvinvointivalmentajiin, jotka eivät olleet maksaneet arvonlisäveroa Suomeen. Asian vahvistaa STT:lle kolme Lenuksen kautta työskentelevää valmentajaa, joihin Verohallinto on ollut yhteydessä.

Hyvinvointivalmentajat esiintyvät artikkelissa nimettömänä, koska kyseessä ovat heidän verotukseensa liittyvät henkilökohtaiset asiat. Lisäksi STT:n haastattelemat valmentajat kertovat, että Lenukselta on neuvottu, että arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa.

Kuvakaappaus tanskalaisen Lenus-alustayrityksen verkkosivuilta.Lehtikuva

Lenus on vuonna 2016 perustettu tanskalainen kansainvälisesti toimiva alustayritys, joka on saanut vahvan aseman Suomessa kasvavassa hyvinvointibisneksessä.

Lenus tarjoaa valmentajille sovelluksen, jonka kautta valmentajat myyvät verkkovalmennuksiaan asiakkailleen. Lenuksen tarjoaman suositun alustan kautta valmentajat tekevät valmennettavilleen esimerkiksi henkilökohtaisia liikunta- ja ravinto-ohjelmia.

Ainakin kymmenet suositut suomalaisvalmentajat ovat tarjonneet palveluitaan Lenuksen kautta. Valmentajat kutsuvat itseään esimerkiksi hyvinvointi-, etä-, terveys- tai kuntovalmentajiksi.

Lenus ohjeisti valmentajaa

STT on nähnyt kolmelle valmentajalle lähetettyjä viestejä, joissa Lenuksen Suomen-edustajat neuvovat valmentajia verojen maksusta.

Lokakuussa vuonna 2023 lähetetyssä viestissä Lenuksen Suomen-avainasiakaspäällikkö ohjeistaa valmentajalle, että valmentajan ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa Suomeen, sillä raha kulkee Tanskan kautta. Lenuksen edustaja kertoo viestissä, että näin verottaja on ohjeistanut Lenusta.

Viestissä Lenuksen edustaja kertoo myös tietävänsä, että useat Lenuksella valmentavat suomalaiset valmentajat eivät maksa toiminnastaan arvonlisäveroa.

Hän on myös linkittänyt viestiin verottajan ohjeen "markkinapaikan kautta tapahtuvasta myynnistä". Ohjeen esimerkissä sovelluskaupan kautta tapahtuvasta pelin myynnistä kuluttajalle ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa, kun myyjä on suomalainen elinkeinonharjoittaja ja sovelluskauppa on toisessa EU-maassa.

Lenus: Vastuu kuuluu valmentajille

Lenuksen veropäällikkö Jakob Klausen ei suoraan kerro, mitä Lenus tietää Suomen verottajan yhteydenotoista suomalaisiin valmentajiin liittyen maksamattomiin arvonlisäveroihin. Lenukselta vastataan STT:n haastattelupyyntöön sähköpostitse.

Klausen sanoo STT:lle, että vastuu arvonlisäveron ja muiden verojen maksamisesta kuuluu valmentajille.

– Tiedostamme, että arvonlisävero ja verot ovat monimutkaisia asioita, ja väärinkäsityksiä voi syntyä. Olemme tarkistaneet sisäisen viestintämme valmentajien kanssa, jotta tämä vastuu olisi jatkossa entistä selkeämpi, Klausen sanoo.

STT:n kysyessä Lenus ei kommentoi, miksi Lenuksen Suomen edustajat ovat ohjeistaneet valmentajia siten, että arvonlisäveroa ei tarvitsisi maksaa.

Lenukselta ei myöskään kommentoida sitä, miten montaa valmentajaa näin on ohjeistettu ja ottaako yhtiö vastuuta neuvonnastaan, jonka seurauksena veroja ei ole maksettu.

Kuvakaappaus tanskalaisen Lenus-alustayrityksen verkkosivuilta. Lenus tarjoaa hyvinvointivalmentajille sovelluksen, jonka kautta valmentajat myyvät verkkovalmennuksiaan asiakkailleen.Lehtikuva

Valmentajat työskentelevät yrittäjinä

Valmentajat työskentelevät Lenuksella yrittäjinä. Alustataloudelle tyypillisesti Lenuksen tarjoama palvelu tuo yhteen asiakkaat ja palveluntarjoajat.

Lenuksen verkkosivuilta löytyvistä käyttöehdoista käy ilmi, että sitoutuessaan toimimaan Lenuksen kumppanina valmentaja hyväksyy “olevansa yksin vastuussa kaikista veroista, maksuista ja alv:sta”, joita valtio kohdistaa valmentajien yritystoimintaan.

Ehdot ovat olleet voimassa toukokuusta alkaen. Lenukselta sanotaan STT:lle, että ohjeistus arvonlisäveron maksamisesta on ollut sama jo ennen toukokuuta.

Ohjeista selviää, että asiakkaiden ostaessa valmennuksen Lenuksen kautta valmennuksen maksut kulkevat Lenuksen ulkopuolisen maksunkäsittelijän kautta. Ulkopuoliset maksunkäsittelijät jakavat asiakkailta saadut maksut valmentajien ja Lenuksen välillä.

Verohallinto ei kommentoi tapausta

Verohallinnosta ei kommentoida STT:lle tapausta, sillä Verohallinnon mukaan yksittäisten verovelvollisten asiat ovat salassa pidettäviä.

Verohallinnosta ei myöskään kommentoida, onko Verohallinnosta ohjeistettu Lenuksen edustajia arvonlisäveron maksamiseen liittyen.

Verohallinnon mukaan yleisellä tasolla arvonlisäveron maksaminen alustayritysten kohdalla riippuu muun muassa yrityksen liiketoimintamallista. Liiketoimintamallista sekä muista asiaan liittyvistä olosuhteista riippuen arvonlisäveron maksaminen asiakkaan maksamasta summasta voi kuulua joko alustalle tai alustalla toimivalle yrittäjälle.

Verohallinto saa muiden EU-maiden verohallinnoilta tietoja siitä, mitä tuloja Suomessa asuvat henkilöt ja yritykset saavat ulkomaisten digitaalisten alustojen kautta. Taustalla on EU-direktiivin muutos, joka velvoittaa alustaoperaattorit ilmoittamaan EU-maiden verohallinnoille alustojen kautta saaduista tuloista. Muutoksella on pyritty helpottamaan alustaoperaattoreiden valvontaa.

Aiemmin Verohallinto on valvonut muun muassa verkkoalustoille tehtävää sisällöntuotantoa. Verohallinto kertoi viime vuonna, että pelkästään OnlyFansiin sisältöä tuottavat yrittäjät jättivät veroja ilmoittamatta yli 5 miljoonan euron edestä.