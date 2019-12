MTV Uutisten kysely: Monet suomalaisyritykset ovat valmiita toimimaan ympäristön hyväksi: "Ilmastonmuutos on pian meidän jokaisen takapihalla"

Suomalaisyritykset vakuuttavat valmiuttaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. MTV Uutisten kyselyssä 83 prosenttia vastanneista firmoista on valmis toimiin nopeammin kuin valtion asettamat tavoitteet edellyttävät. Kymmenen vuotta siten valmistunut Pauligin uusi tehdas on jo nyt hiilineutraali. Yritysten on oltava ketterämpiä kuin valtio, korostaa Pauligin toimitusjohtaja.