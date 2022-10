Osaajapula vaivaa Suomea – asiantuntija neuvoo, miten yrityksen kannattaa brändätä itsensä menestyäkseen taloudellisesti

Työ- ja elinkeinoministeriöstä sanotaan MTV Uutisille , että toimialojen sisälläkin on suuria eroja työvoiman saatavuudessa: toisten yritysten on helppo löytää osaavaa työvoimaa, kun taas toiset eivät tahdo löytää etsimäänsä osaamista.

– Hyvä ”työnantajaklangi” houkuttelee työnhakijoita. On tärkeää, että työpaikat ovat houkuttelevia, Pylkkänen toteaa MTV Uutisten haastattelussa.

Isommat yritykset ovat hänen mukaansa tiedostetaan brändäyksen merkityksen osana yrityksen strategiaa, mutta erityisesti pk-yrityksissä brändäyksen merkityksen hahmottaminen on osaltaan hakusessa.

– Nyt, kun olemme tilanteessa, jossa osaajia ei riitä kaikille, on kriittisen tärkeää, että yritykset kehittävät omaa veto- ja pitovoimaansa, Vesala ohjeistaa.

Katso alla olevalta videolta: Miksi työnantajabrändäys on tärkeää?

Yritysten brändäyksen asiantuntija Marja Vesala kertoo videolla, miksi työnantajabrändäys on tärkeää

Työantajabrändäys on myös taloudellinen investointi

Työnantajabrändäys on monen muun hyödyn lisäksi yrityksille taloudellinen investointi.

– On tärkeää, että työvoima on mahdollisimman kyvykästä ja tuottavaa, koska sehän tuottaa meille varsinaisesti talouskasvun, työ- ja elinkeinoministeriön Pylkkänen huomauttaa.

"Kun bändi on kunnossa, kikkakolmosia ei enää tarvita"

– Se tekee hyvin työntekijälähtöistä brändäystä. He solitalainen He eivät tee sitä työpaikkajuhlien ja toimistokoirien tai vastaavanlaisen viestinnän kautta, vaan osaamisen ja työn kautta – ja se on hyvin houkuttelevaa ja koukuttavaa.