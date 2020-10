Opettajavaimon palkalla hankalat ajat selättänyt yrittäjä ei häpeile miljooniaan: "Rehellisellä työllä ansaittuja rahoja"

Kateutta ei ole ilmennyt

– Suomi on ollut sen verran tasa-arvoinen yhteiskunta, että varakkaat eivät halua tuoda omaa varallisuuttaan esiin. Pröystäily on pahin mahdollinen asia, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa voi tehdä, Kantola arvioi.

Marraskuun veropäivää Karvinen pitää erikoisena käytäntönä. Useimmissa maissa yksityishenkilöiden verotiedot ovat salaisia tai niitä on hyvin vaikea saada.

–En tiedä, mitä hyötyä siitä on, että tiedot ovat Suomessa julkisia. Yksi perustelu on, että meillä on niin avoin yhteiskunta, että tulotkin kerrotaan avoimesti. Varmasti joissakin työpaikoissa herättää närää, että joku tienaa enemmän samantyyppisestä tehtävästä.