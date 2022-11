Heikki Kyöstilä on yksi Suomen seitsemästä miljardööristä – varojen taustalla yritys, jonka suurin asiakas on Yhdysvaltain armeija

Nettovarallisuuden arvoon perustuvassa Forbesin miljardöörilistauksessa komeilee seitsemän suomalaisen nimi. Viidellä heistä on monelle tuttu sukunimi, Herlin tai Wihuri, ja kuudes on niin ikään säännöllisesti julkisuudessa esiintyvä St1:n toimitusjohtaja Mika Anttonen. Seitsemäs on tuntemattomampi: Heikki Kyöstilä.