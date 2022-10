MTV väänsi rautalangasta: Minne työvoima on kadonnut? Tästä syystä Suomessa on huutava osaajapula

Suomen Keskuskauppakamari julkisti tiistaina kyselytulokset , jotka kielivät surullista viestiä Suomen työmarkkinoilta: osaajapulasta on tulossa krooninen ongelma, josta kärsii kyselyyn vastanneista yrityksistä peräti 70 prosenttia.

Palta puolestaan kertoi keskiviikkona, että yli 40 prosenttia palveluyrityksistä näkee, että työvoimapula on yrityksen suurin kasvun este.

– Osaajapula on todella vakava Suomessa tällä hetkellä, StaffPointin toimitusjohtaja Anu Ahokas tiivistää.

– Tällä hetkellä tuntuu, että on vaikea keksiä sellaista toimialaa tai ammattia, jossa ei olisi pulaa tekijöistä, hän jatkaa.

Millä aloilla osaajapulaa on ja millaisia tekijöitä työnantajat nyt etsivät? Katso jutun alussa olevalta videolta!

Työvoima- ja osaajapula linkittyvät toisiinsa. Osaajapula on laaja käsite, joka yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä, että tiettyä osaamista, jota markkinoilla kaivattaisiin, ei ole saatavilla.

Suomalaiset ikääntyvät ja osaajat vähenevät

Työllisyys on kohentunut Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana ja työllisyysaste on viime aikoina pysynyt korkealla , ja samalla työvoima- ja osaajapula ovat pahentuneet.

Tiedustelukierroksen ydinviesti on selvä: Osaajia ei kaikkialla ole, eikä välttämättä tulekaan – kiitos Suomen väestörakenteen.

Academic Workin Operations Manager Eeva Salon mukaan tiputus työikäisten määrässä on jo lähivuosina massiivinen.

Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteerin Elina Pylkkäsen mukaan nettopoistumaa, eli vanhuuseläkkeelle siirtyviä on yli 10 000. Tämän lisäksi työelämästä poistuu ennenaikaiselle eläkkeelle, kuten työkyvyttömyyseläkkeelle, 15–20 000 ihmistä.

Suomi tarvitsisi kansainvälistäkin osaamista

– Fakta on se, että tarvitsemme enenevissä määrin kansainvälistä työvoimaa Suomeen, StaffPointin Ahokas alleviivaa.

Ahokkaan mukaan on hienoa, että Marinin hallitus on tehnyt toimia, joilla on helpotettu työperäistä maahanmuuttoa etenkin ylempiin asiantuntijatehtäviin.