Eva: Suomalaiset suhtautuvat nuivasti ajatukseen EU-verosta – epäsuositumpi kuin maakuntavero

Yli puolet ei haluaisi, että Euroopan unioni saisi oikeuden verottaa jäsenmaiden kansalaisia tai yrityksiä lähitulevaisuudessa.

Yli puolet suomalaisista ei haluaisi, että Euroopan unioni saisi seuraavan kymmenen vuoden aikana oikeuden verottaa jäsenmaiden kansalaisia tai yrityksiä tai molempia. Asia selviää Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuoreesta Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Kyselytutkimuksessa vain noin joka kymmenes piti ajatusta EU-verosta toivottavana.

Kyselyn tulokset perustuvat noin kahdentuhannen 18–79-vuotiaan suomalaisen antamiin vastauksiin. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internetpaneelissa maaliskuussa.

Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kasvava budjetti tarvitsee rahoitusta

EU-komissio esitti heinäkuussa EU-budjettiesityksen julkaisun yhteydessä uutta suuryritysveroa unionin kasvavien menojen rahoittamiseksi.

Komissio esitti budjetin tuntuvaa kasvattamista lähes 2 000 miljardiin euroon. Nykyinen budjetti on noin 1 200 miljardia euroa.

Evan mukaan suomalaiset suhtautuvat EU-veroon vielä nuivemmin kuin hyvinvointialueiden mahdolliseen verotusoikeuteen eli maakuntaveroon.

Evan kyselyssä joka neljäs suomalainen kannatti ajatusta siitä, että hyvinvointialueilla olisi verotusoikeus. Maakuntaveroa vastusti puolestaan noin 40 prosenttia vastaajista.

Kysely maakuntaverosta on julkaistu samassa Evan kevään Arvo- ja asennetutkimuksessa kuin kysely EU-verosta.