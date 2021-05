Miksi nuoret naiset lähtevät Kainuusta? Nälkämaan mainehaitta jättää alueen uuden osaamisen piiloon: Suora lähetys Kajaanin kaduilta kello 14.30

Juttu on osa MTV Uutisten kuntakierrosta. Vaaliauto kiertää Suomea ja nostaa esiin kuntien puheenaiheita suorissa lähetyksissä kello 14.30 alkaen. Katso kiertoaikataulu täältä .

– Meillä ei hirveästi paukutella henkseleitä ja tuoda esille näitä asioita. Täällä on melkoinen hi-tech -keskittymä, jonka olemassaolosta moni ei tiedä.

Työttömyyttä seurasi työvoimapula

Vuosia sitten Kainuu kuului maan pahimpiin työttömyysalueisiin. Nyt työvoimapula on kuitenkin jatkunut maakunnassa jo vuosia. Syynä on esimerkiksi se, että töitä on tullut aloille, joita Kajaanissa ei juuri aiemmin ollut.