Näin suomalaisyritys voi menestyä Yhdysvaltojen markkinoilla – taustaansa ei kannata peitellä: "Suomalaisessa kulttuurissa on vähän mystiikkaa"

Reaktorin New Yorkin toimisto Manhattanilla avattiin aluksi vain yhtä asiakasta varten. Sen jälkeen kasvu Amerikan markkinoilla on ollut tasaista.

– Asiakaspohja on kasvanut pitkälti puskaradion välityksellä. Se on ollut mahdollista, kun olemme tehneet hyvää työtä olemassa olevien asiakkaidemme kanssa, sanoo Reaktorin Pohjois-Amerikan toimintojen johtaja Mark Cibort.

Osaavia tekijöitä Reaktor on houkutellut isommista firmoista työkulttuurilta, joka on tuontitavaraa Suomesta. Piilaakson jättiyrityksiä vastaan ei kilpailla osaajista palkalla vaan hyvinvoinnilla.

Suomalaisyritykset käänsivät katseensa länteen

"Suomessa on ihan maailmanluokan tuotteita"

New Yorkissa asuvan Mattilan havaintojen mukaan monilla Yhdysvaltoihin tulevilla suomalaisyrityksillä on petrattavaa etenkin kolmessa asiassa. Ne ovat hänestä diversiteetti, erikoisuus ja markkinointi.

– Yhdysvallat on ihan valtavan monimuotoinen maa, paljon monimuotoisempi kuin Suomi. Tänne tullessa monimuotoisuuden lisääminen läpi organisaatioon on todella tärkeää, Mattila sanoo.

Suomalaisuutta ei kannata piilottaa

Amerikkalaiset yritykset ottaneet suomalaisia nimiä

– Ne erottuvat massasta. Amazonilla on esimerkiksi wifi-portaali nimeltä Eero ja uusi suosittu pizzauunibrändi täällä on Ooni. Tai kuten paikalliset lausuvat sen, uuni, Mattila kertoo.

Käytännön asioissa voi kulua yllättävän pitkään

– Näin amerikkalaisen näkökulmasta katsottuna, me vain olemme ottaneet sen annettuna, että jotkut asiat on tehty supervaikeiksi, varsinkin, pankkiasiat, vakuutukset ja terveydenhuolto. Kun työntekijä tulee Suomesta, yksi ensimmäisistä asioista, mitä hän huomaa on, on tosi vaikeaa saada sosiaaliturvatunnusta tai avata pankkitiliä.