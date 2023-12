Onko Suomeen saapunut rikollisia itärajan kautta Venäjän hybridioperaation aikana? MTV kysyi viranomaisilta

Tilanne on Ahvosen mukaan sikälikin vakaa, että yleisellä tasolla Venäjän viranomaisten kanssa ei ole toistaiseksi saatu aikaan ratkaisua itärajan tilanteeseen neuvottelemalla.

– Venäjän osapuoli on toistaiseksi suhtautunut kielteisesti rajavaltuutettujen neuvotteluavauksiin ja ilmiön hallintaan liittyviin esityksiin.

– Neuvotteluyhteys asiaan liittyvästä rikostorjunnasta on olemassa ja sitä on pyritty edistämään, Ahvonen viestii MTV Uutisille sähköpostitse (21. joulukuuta).

"Riski siitä, että maahan pyrkivien joukossa on rikollisia"

Itärajan täyssulkua Venäjän hybridivaikuttamisen jatkuessa on perusteltu Suomen kansallisella turvallisuudella.

Valtioneuvoston 14. joulukuuta julkaisemassa muistiossa todetaan, että välineellistetty maahantulo Suomen itärajalle on ilmiö, joka jatkuessaan "uhkaa vakavasti Suomen kansallista turvallisuutta ja yleistä järjestystä".

Muistioon on kirjattu, että Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten tekemien havaintojen ja saamien tietojen mukaan ilmiöön liittyy myös kansainvälistä rikollisuutta.

– Ilmiö on sisältänyt myös riskin siitä, että maahan pyrkivien henkilöiden joukossa on rikollisia tai radikalisoituneita henkilöitä, muistiossa lausutaan.

Viranomaistietoa turvapaikanhakijoiden taustoista oli hankalaa saada

On selvää, että osa viranomais- ja tiedustelutiedoissa on visusti salassa pidettävää, mutta tiedustelukierroksen aikana kävi ilmi, että viranomaiset pallottelivat turvallisuusuhkaan liittyvissä kysymyksissä viranomaisilta toiselle.

– KRP:n tiedonhankinta- ja analyysityö on tiedusteluperusteista työtä, joten se on luonteeltaan salassa pidettävää. Viestintävastuu operaatiossa on Rajavartiolaitoksella, keskusrikospoliisista sanottiin.