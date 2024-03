Yksikään itärajan tulijoista ei ole vielä saanut myönteistä turvapaikkapäätöstä

Tällaiseen nopeutettuun puhutteluun on ohjattu kaikista itärajan tulijoista arviolta reilut 200. Kun nämä hakemukset on saatu käsiteltyä alta pois, myönteisten päätösten todennäköisyys alkaa kasvaa, Lehtinen arvelee.

Syyrialainen saa hyvin todennäköisesti suojelua

Migrin tiistaina toimittamien lukujen mukaan itärajan yli on tullut kaikkiaan 32:n eri maan kansalaisia. Suurin osa on syyrialaisia, joita on tullut lähes 500. Toiseksi eniten on tullut somalialaisia, 359, ja kolmanneksi eniten jemeniläisiä, 120.