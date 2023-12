Itärajan sulku piti yöllä Vaalimaalla ja Niiralassa – joukkio jäi Venäjän puolella nuotion äärelle

Yleisjohtaja Kimmo Gromoff Kaakkois-Suomen rajavartiostosta kertoo STT:lle, että Venäjän puolelle rajaa on jäänyt enintään noin parinkymmenen ihmisen joukko nuotion äärelle, mutta tilanne on muuten rauhallinen.



– He ovat näkyvillä rajalta, mutta eivät he ole suoraan siinä raja-aidan takana eivätkä hakemassa turvapaikkaa, hän sanoo ja kertoo rajavartioston seuraavan tilannetta.