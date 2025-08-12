MTV-kysely: Kaksi kolmesta palauttaisi Venäjä-suhteet, jos sota loppuu ja Putin lähtee – joka viides ei antaisi armoa koskaan

Kauppasuhteiden palauttamiseen suhtaudutaan MTV Uutisten teettämässä kyselyssä myönteisimmin. Noin joka viides suomalainen kuitenkin uskoo, ettei suhteita Venäjään voida enää palauttaa normaaleiksi.

MTV Uutiset teetti Iro Research -yrityksellä kyselyn siitä, miten suomalaiset suhtautuvat suhteiden palauttamiseen Venäjän kanssa.

Kyselyssä yhteensä 63 prosenttia vastaajista sanoo, että poliittiset suhteet voidaan palauttaa, jos sota Ukrainassa loppuu ja nykyinen hallinto Venäjällä vaihtuu.

Neljännes vastaajista suostuisi suhteiden palauttamiseen pelkästään sen jälkeen, jos sota loppuisi. Vastaajista 38 prosenttia edellyttää sitä, että Putinin hallinto vaihtuu.

Kauppasuhteet olisi valmis palauttamaan 68 prosenttia vastaajista, jos sota loppuu ja Putinin hallinto vaihtuu eli kauppasuhteiden palautus on hieman suositumpaa kuin poliittisten suhteiden. Kauppasuhteiden jäädyttämisellä on ollut vaikutusta myös Suomen talouteen erityisesti Itä-Suomessa.

Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä tuhat.

Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 3. heinäkuuta –1. elokuuta.

Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan noin 3 prosenttiyksikköä.

Itäraja pidettävä nykytilanteessa kiinni

Toiveet Venäjän hyökkäyssodan loppumisesta Ukrainassa ovat hieman nousseet, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin on suostunut tapaamiseen Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kanssa.

Monet asiantuntijat ovat kuitenkin varoittaneet, että pysyvästä rauhasta Ukrainassa ollaan kuitenkin vielä kaukana.

Suomen ulko- ja kauppapolitiikan linja on ollut se, ettei Venäjän kanssa nyt olla entiseen tapaan tekemisessä ja itäraja on pantu turvallisuussyistä kiinni, jotta Venäjä ei pääse käyttämään maahanmuuttoa hybridioperaatioissa. Jos sota loppuu ja Venäjä alkaa taas kunnioittamaan kansainvälisiä sääntöjä, tilannetta voidaan harkita uudelleen.

Kyselyssä rajan avaaminen nykyisissä olosuhteissa ei saa kannatusta. Itärajan avaamisen hyväksyisi 66 prosenttia vastaajista, jos sota loppuisi ja Putin lähtisi.

Vastaajista 31 prosentille riittäisi rajakysymyksessä se, jos sota loppuisi.

Vastaajista 35 prosenttia edellyttää lisäksi sitä, että Venäjän hallinto vaihtuu. Viidennes vastaajista ei usko, että itärajan liikenne voisi palautua normaaliksi.