Olympialaji aivan hunningolla, Bilesin ja Marchandin varjossa posketon legendateko – näistä Pariisin kisat muistetaan

Pettymys

Karvonen: Yhdysvaltojen miesten uintijoukkue USA on dominoinut olympiauintien mitalitaulukkoja vuosikaudet. Riossa napsahti kaikkinensa 16+8+9 lätkää, Tokiossa 11+10+9 ja nytkin Pariisissa 8+13+7. Kun näitä lukuja alkaa purkaa tarkemmin, yksi epäsuhta nousee esiin. Pariisissa Yhdysvaltojen miehet ottivat 14:llä henkilökohtaisella matkalla vain yhden kullan (mitalit yhteensä 1+2+3), kun Tokiossa sama lukusuora oli 6+2+2 ja Riossa 5+4+5 (yksi uintimatka vähemmän). Tämä sai jopa uintilegenda Michael Phelpsin ärähtämään. Hän oli itse kahmimassa mammonaa vielä Riossa. Pariisin saldo aiheuttaa varmasti liikkeitä USA:ssa, sillä se järjestää seuraavat olympialaiset Los Angelesissa 2028. Siellä ei kelpaa muu kuin totaalinen dominointi.

Yllätys

Rämänen: Arshad Nadeemin keihäskaari Pakistanilainen keihäsmies tuli Pariisiin oltuaan kateissa omiltaankin . Hän oli koko kauden aikana heittänyt vain yhdessä Timanttiliigan kisassa ja tiettävästi harjoitellut Etelä-Afrikassa. Viime vuoden MM-hopeamies tiedettiin kovaksi heittäjäksi, mutta mikään ei enteillyt 92,97 metrin hirmuviskaisua. Lassi Etelätalo kertoi finaalin jälkeen, että suomalaiskolmikko oli hämmästellyt Nadeemin otteita jo harjoituskentällä . Ukko ei ollut oikeastaan edes verrytellyt, ja lämmittelyheitoissakin näytti siltä, että pakistanilaisella on jotain vaivoja. Oli tai ei, toisella kierroksella syntynyt tulos oli kaikkien aikojen kuudenneksi pisin keihäskaari.

Karvonen: Golftähti Xander Schauffelen romahdus

Tokion olympiavoittoaan puolustanut Schauffele oli ennakkoon yksi Pariisin turnauksen suurimmista suosikeista. Ja syystä. Yhdysvaltalainen on voittanut kuluvalla kaudella kaksi major-kisaa, The Openin aivan olympialaisten alla. Kaikki menikin pitkään kuin elokuvissa. Schauffele oli avauskierroksen (65 lyöntiä) jälkeen toisena ja perjantain (66) jälkeen jaetulla kärkisijalla kuten myös 3. kierroksen (68) päätteeksi. Sitten tapahtui jotain. Sunnuntaina Schauffele heilautti mailaansa tosimielessä 73 kertaa, mikä oli koko porukan kahdeksanneksi huonoin saldo. Kun hän oli lyönyt kolmella kierroksella yhteensä neljä bogia, päätösrundilla niitä tuli neljä lisää, ja yksi niistä oli vielä tupla. Loppusijoitus jaettu 9. sija. Tämä on hyvä osoitus golfin arvaamattomuudesta myös lajin absoluuttisella huipulla.