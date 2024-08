MTV seuraa olympialaisia: Wilma Murto ja Elina Lampela tavoittelevat finaalipaikkaa

Seiväshyppääjät Wilma Murto ja Elina Lampela aloittavat Pariisin olympialaisten urakkansa maanantaina karsintakilpailussa. Päivän aikana nähdään kilpailemassa myös muita suomalaisia. Aitajuoksija Viivi Lehikoinen juoksee 400 metrin aitajuoksujen keräilyerissä. Purjehduksen Nacra 17 -luokan Sinem Kurtbaylla ja Akseli Keskisellä on luvassa lähdöt 7-9. Monika Mikkolalla on puolestaan ILCA 6 -luokassa vuorossa viimeiset lähdöt ennen mitalilähtöä. Illalla yleisurheilussa estejuoksija Topi Raitanen on 3000 metrin esteiden alkuerissä ja Nathalie Blomqvist 5000 metrin olympiafinaalissa. MTV Urheilu seuraa päivän tapahtumia tässä artikkelissa.