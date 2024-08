Tämä on olympiasensaatio Heili Sirviön perheen yhteinen unelma – näin skeittaa pikkusisko Miila, 10

Pariisissa upeasti viidenneksi sijoittuneen Heili Sirviön perheen yhteinen unelma on, että vuonna 2028 Los Angelesissa kaksi siskosta kisaisi yhdessä olympianäyttämöllä.

– Yritän Pariisin jälkeen seuraaviin olympialaisiin. Toivottavasti pikkusiskoni on siellä myös, Heili Sirviö sanoi MTV Urheilulle heinäkuun alussa.

Kisoissa mukana reissaavalla pikkusiskolla on isänsä Fredu Sirviön hallinnoimalla Instagram-tilillä jo huimat 14 000 seuraajaa.

– Miila on siinä iässä, että seuraavan parin vuoden aikana tapahtuu varmaan aika paljon kehitystä, kun tulee lisää voimaa. Sitä kautta hän pystyy tekemään parempia temppuja, Fredu Sirviö kertoo.

– Se on tyttöjen yhteinen juttu, he skeittaavat yhdessä koko ajan. Väkisinkin siinä tulee taitavaksi, kun he skeittaavat maailman parhaiden ympärillä.