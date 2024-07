Kommentti: Tämä nainen on Usain Boltin veroinen olympiailmiö – kylmäävä hetki kasvatti auraa entisestään: "Siihen voi kuolla"

/All Over Press

"Olen hukassa liikkeideni kanssa"

– Hänellä on hämmästyttävä kehotietoisuus, jonka hän voi käynnistää tarvittaessa, kolminkertainen olympiavoittaja ja Bilesin entinen joukkuekaveri Aly Raisman ylistää Netflixin tuoreessa Biles-dokumentissa.

Biles totesi välittömästi, että kyseessä oli vahinko, ja että kaikki on hyvin. Valmentaja Laurent Landi näki kuitenkin teeskentelyn läpi, ja Biles itsekin tiesi totuuden.

– Kutsumme sitä "twistieksi". Sen pitäisi olla kielletty sana, koska niiden kokeminen on niin inhottavaa.

– Ainoa tapa parantua on ottaa vapaata ja ymmärtää, miksi niin kävi. Useimmiten syy ei liity voimisteluun, valmentaja Landi jatkaa.

Sylkykupista takaisin parhaaksi

Tässä puhutaan siis kaikkien aikojen palkituimmasta voimistelijasta, jonka mukaan on nimetty jo viisi liikettä. Bilesin takia on jopa rukattu sääntöjä, sillä hän tekee liikkeitä, joihin muut eivät pysty ja jotka on katsottu vaarallisiksi.