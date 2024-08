Heili Sirviö nousi koko Suomen puheenaiheeksi – isä paljastaa yllättävän pettymyksen

"Kaikki menee"

Fredu Sirviö kritisoi tiistaina MTV Urheilun haastattelussa Suomen Olympiakomitean periaatepäätöstä, jonka myötä Heilille ei jaeta urheilijatukea, sillä hän on alle 16-vuotias.

– Eli olemme täysin ilman Olympiakomitean rahallista tukea, ja Heili on ainakin tällä hetkellä Suomen paras urheilija täällä, jos katsotaan tilastoja. Onhan se aika absurdi tilanne, Fredu Sirviö puhui tiistaina.

Suomen Olympiakomitean mahdollista tukea tärkeämpi elementti on sponsoripeli, jossa Heilin osakkeiden voidaan odottaa nousevan räjähdysmäisesti kansainvälisen huomion myötä.

– Totta kai. Ilman sponsoreita tällaista ei pysty tekemään. Tämä on laji, jossa pitää reissata ympäri maailmaa. Se ei tapahdu niin, ettei ole resursseja. Nuoresta urheilijasta kun on kyse, niin on matkustettava perheen kanssa. Lapsiurheilijan arki ei saa muuttua sen lajin mukana, Fredu toteaa.