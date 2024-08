Kommentti: Heili Sirviöstä, 13, heräsi hetkeksi huoli

Kun haastattelee Heili Sirviötä, on vaikea sisäistää sitä, että edessä seisoo 13-vuotias teini. Varsinkin kielen vaihtaminen englanniksi tuo esiin 5-vuotiaana Australiaan muuttaneen maailmankansalaisen, joka haluaa vain skeitata kavereidensa kanssa.

Se on upea turvasatama – myös olympialaisissa.

Sitä on myös Heilin perhe, joka on tukenut hämmästyttävää vauhtia kehittyneen rullalautailulupauksen uraa rohkeasti, rahaa säästelemättä. Isä Fredu, äiti Anni ja pikkusisko Miila ovat luonnollisesti Heilin mukana Pariisissa.

Kun kuulin useamman kansainvälisen median edustajan tekevän selväksi, että he haluavat jutella Sirviölle jo alkukilpailun jälkeen, tulin väkisin kahden lapsen isänä miettineeksi, että onkohan tämä jo liikaa.

– Hän on varmaan kirjoittamassa nimikirjoituksia, Australian joukkueen taustavoimiin kuuluva henkilö huikkasi Heilin äidille, kun tämä tuli etsimään tytärtään media-aitaukselta alkukilpailun jälkeen.

Rullalautailu on kuitenkin siitä erikoinen laji, että turvaverkko on alati läsnä. Kanssakilpailijat, eli Sirviön ja monen muun rullalautailijan tapauksessa parhaat ystävät, muodostavat yhden ydinryhmän skeittiparkissa ja kisoissa. Toinen ydinryhmä on valmentajat ja perhe.