Suomalaisjudoka Luukas Sahan tappiossa karvas sivumaku – olympiamatolla kohauttava hetki: "Etukäteen tiedossa"

– Olisivat ne varoitukset voineet mennä ihan jopa toisinkin päin. Ei siinä mielestäni tapahtunut mitään radikaalia – että olisin tehnyt mitään isompia virheitä. Se on etukäteen tiedossa, että kun on rankingykkönen vastassa, niitä ei varoituksilla voiteta. Se on väärä asenne lähteä peliin. Turha on silleen tuomareita syyttää. Tuo on ollut pelin henki monta vuotta, niin pitää saada heitettyä se piste, jos on tuollainen vastustaja. Tai sidonta, joka olikin tosi lähellä, suomalainen selvitti.