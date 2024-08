Suomen nyrkkeilypomo iskee olympiakohusta: Taustalla Venäjän sabotaasi

Olympialaisissa on riittänyt alusta asti keskustelua algerialaisen Imane Khelifin ja taiwanilaisen Lin Yu-tingin sukupuolesta.

Kohu on yltynyt entisestään sen jälkeen, kun Khelif raivasi tiensä naisten 66 kilon sarjan puolivälieriin murskaavalla 46 sekunnin esityksellään Italian Angela Carinia vastaan.

IBA:n aiemman testin mukaan Khelifin testosteroniarvot todettiin liian korkeiksi naisten sarjassa ottelemiseen, mutta KOK on pitänyt hylkäystä mielivaltaisena. Suomen nyrkkeilyliiton valmennuspäällikkö näkee taustalla venäläisvetoisen liiton vaikuttamista.

– En tietysti tiedä, en ole mitään testituloksia nähnyt, mutta Algerian nyrkkeilyliitto vahvistaa, että hän on nainen ja hän on naisena syntynyt eikä ole mitään sukupuolileikkauksia tehty, Kade aloittaa MTV Urheilun haastattelussa.

– Vaikea sanoa, koska mitään testosteronimittaustuloksia minulla ei ole, että millainen hänen hormonaalinen toimintansa on, mutta sen haluan sanoa, että tässä edellinen kansainvälinen nyrkkeilyliitto käyttää erittäin hyvin tätä propagandavälineenä hyväkseen.

Tällä Kade viittaa nimenomaan liiton Venäjä-yhteyksiin, joita sillä on venäläisen puheenjohtajan Umar Kremlevin ja varapuheenjohtajana toimivan Ukrainan nyrkkeilyliiton johtopaikalta syrjäytetyn Volodymyr Prodyvusin kautta.

Taustalla on Kadeen mukaan IBA:n yritys palauttaa sen asema kansainvälisessä nyrkkeilyssä ja päästä samalla eroon KOK:n puheenjohtajasta Thomas Bachista .

– Mietin ennen olympialaisia, että millä tavalla venäläiset haluavat lähteä sabotoimaan tätä, ja tämä on nyt yksi keino, koska kansainvälisen liiton puheenjohtaja on venäläinen ja hän on nostanut tämän asian esille, Kade täräyttää.