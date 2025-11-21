Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu on ikääntymiseen liittyvä vaiva.

Miesten terveydestä keskusteltiin keskiviikkona 19.11. eli miestenpäivänä Huomenta Suomessa. Yksi oleellinen osa miesterveyttä on eturauhanen ja siihen liittyvät vaivat. Mutta mikä itse asiassa edes on eturauhanen?

– Se on rauhanen, joka tuottaa siemennestettä. Ja siemenesteen tehtävä on tietysti edistää siittiöiden terveyttä myös monella tavalla. Eturauhanen on pieni mantelin kokoinen rauhanen virtsarakon ja peräsuolen välissä, kertoo Mehiläisen syöpätutkija ja johtava ylilääkäri Juha Kononen.

Kononen huomauttaa, että eturauhanen on nuorilla miehillä pienempi, mutta iän myötä rauhanen lähtee helposti kasvamaan.

Eturauhasesta tulee helposti mieleen eturauhassyöpä, mutta eturauhaseen voi liittyä myös muita vaarattomampia vaivoja.

Jatkuva pissahätä voi olla oire eturauhasvaivasta

PROPO Suomen eturauhassyöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kimmo Järvinen kertoo, että varsinkin varttuneilla miehillä voi esiintyä yöllistä vessassa ramppaamista.