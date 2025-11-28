



SM-liigan muutoskeskustelut ottivat aimoharppauksen eteenpäin lokakuussa, kun Heikki Penttilän johtama Causabon Oy kertoi suunnittelevansa Suomeen uutta jääkiekkoliigaa SM-liigan tilalle. Ässät ei missään vaiheessa uskonut, että uhka uuden kiekkosarjan syntymisestä ja suurseurojen loikkaamisesta olisi todellinen.

– Mehän Ässissä teimme sen päätöksen jo muutama kuukausi sitten, että me emme näe sitä toteuttamiskelpoisena. Viittaan juridiikkaan ja käytännön asioihin. Meidän mielestämme se oli – ei varmasti ihan bluffia – mutta tuolla aikataululla ja konseptilla emme pelänneet sitä, vaan teimme päätöksemme sen mukaan ikään kuin sitä uhkaa ei olisi, Laine kertoo MTV Urheilulle.

Ässät on Laineen mukaan ollut alusta lähtien enemmän 14+10 joukkueen sarjan kannalla, vaikka Pulkkinen kertoikin julkisesti 12+10 joukkueen sarjan keränneen kaksi viikkoa sitten valtaosan kannatuksen.

Syy, miksi 12+10 joukkueen sarjajärjestelmää on kiekkopiireissä pidetty toimivana mallina, juontaa juurensa siihen, että täten SM-liigan alainen uusi B-sarja olisi laadukkaampi. Laine ja Ässät eivät usko, että kahden joukkueen ero nousisi lopulta rahallisesti kovinkaan merkittäväksi.

– Jotenkin tämä keskustelu kulminoitui siihen, mikä on mielestäni vähän hassua, että 12 on taivas ja 14 helvetti. Että se ero olisi niin valtava. Siinä on toki ero. Mutta jos katsotaan sitä rahamäärää per joukkue, mikä tässä nyt eroaa siellä alempana, ei ole ratkaiseva. En usko, että se ratkaisee koko Suomi-kiekon tulevaisuutta, että onko 12 vai 14 siellä ylhäällä, Laine kertoo.

Yksi vahvemmin esillä olleen 12+10 joukkueen mallin suurimmista ongelmista liittyi Ässien osalta rahaan. Jos neljä joukkuetta olisi pudonnut B-liigaan, olisi SM-liiga joutunut maksamaan niin sanottuna tyynyrahanakin toimivan 2,2 miljoonan euron arvoisen liigaosakkeen takaisin sarjauudistuksen myötä SM-liigasta pudonneille seuroille.

Ässien selvityksen mukaan SM-liigalta ei olisi mitenkään löytynyt noin suurta rahasummaa maksettavaksi putoajille.

– Kyse ei ole mistään epäluulosta, vaan kylmä fakta. Se on juuri suurin syy, miksi me heräsimme vaatimaan, että tulee myös tuo 14+10 vaihtoehto. Oikeasti kahden vuoden päästä se, että olisi 10-15 miljoonan rahat, joita nyt ei ole, että ne vain ilmestyisivät jostain. Sitä rahaa ei oikeasti vain ole kassassa, eikä taseessa, Laine kertoo.

– Emme halunneet mitään kohua tai sekoittaa. Se olisi ollut suuri virhe: juridinen, tekninen, kaikin tavoin iso moka, jos olisi olisi menty pelkästään 12+10.

– Se on virhe käyttää monta viikkoa tai kuukautta vaihtoehtoon, joka ei voi toteutua, eikä sellaista rahaa ole olemassa taseessa. Sen takia päätimme tehdä sen ratkaisun. Meillä oli jo siinä vaiheessa tiedossa, että jotkut muut seurat ovat samaa mieltä, Laine kertoo.

Laine myöntää, että 14+10 joukkueen sarjamallikaan ei poista ongelmia tulevasta tyynyrahojen maksamisesta.

– Siinäkin on näitä samoja haasteita, mutta ne ovat mittakaavaltaan aivan eri. Uskon ja toivon, että ne saadaan ratkaistua, kun summat ovat niin paljon pienempiä, Laine sanoo luottavaisena.

Kun Ässät lähti kulisseissa ajamaan 14+10 mallia eteenpäin, tiesi Laine "tavaran osuvan tuulettimeen". Porilaisten kulissipeli poikikin nopeasti useita puheluita, mutta torstain yhtiökokouksessa tunnelma oli kuitenkin kaikesta huolimatta rauhallinen. Kaikki seurat saivat ilmaista mielipiteensä rauhassa.

– Eilen kokouksessa oli hyvää dialogia ja löytyi hyviä argumentteja 12+10 puolesta. En voisi sanoa, että olisi ollut kireä (tunnelma). Kukaan ei huutanut kenenkään päälle, ja kaikki saivat sanoa mielipiteensä ja sen jälkeen äänestettiin, Laine avaa.

Vaikka Ässät oli seura, joka lähti kulisseissa uimaan vastarintaan 12+10 järjestelmää vastaan, ei porilaisseura pidä itseään vastarannankiiskenä, vaan pikemminkin nyt nähdyn kompromissin mahdollistajana.

– Jos olisimme olleet hankalia, luultavasti eilen ei olisi tullut mitään sopua. Se, saammeko me siitä tunnustusta julkisuudessa, ei ole kauhean tärkeää. Tiedämme itse, että meillä oli tässä tärkeä rooli, että tämä tuli hoidetuksi. Emme näe itseämme vastarannankiiskinä. Näemme itsemme rohkeiksi, Laine sanoo.

SM-liiga päätti yhtiökokouksessaan myös sen, että ensi kaudella viime kauden Mestis-mestari Jokerit ja tällä kaudella Mestiksen voittava tai Jokereiden voittaessa finaalissa oleva joukkue, voivat hakea liigalisenssiä siirtymäkaudelle 2026-27.

"Superkauden" päätteeksi 14 parasta joukkuetta pitää paikkansa SM-liigassa ja loput joukkueet putoavat B-liigaan.

Uutinen nostaa myös merkittävästi panoksia ensi kaudelle. Laineen mukaan Ässät ei kuitenkaan lähde hätiköimään ja ottamaan liian suuria riskejä pelaajabudjettinsa suhteen, vaikka ensi kaudella kilpailu ja panokset kovenevatkin.

– Ei pelolla, vaan pääkylmänä katsotaan asiat asioina. Tulee jonkinnäköinen turbulenssi, se on selvä. Meidän pitää olla silmät auki, mutta me emme lähde paniikkiratkaisuihin pelaajahankintojen tai -budjetin suhteen, Laine painottaa.

Laine kertoo, että Ässien hallitus kokoontuu ensi viikolla kokoustamaan muun muassa ensi kauden pelaajabudjetista. Ensi kautta koskevat peliliikkeet tehdään Porissa harkiten.

– Haluamme totta kai edelleen pysyä kilpailukykyisenä ja varmistaa, että superkaudellakin olemme hyvissä asemissa. Aika vaikea vielä sanoa, mitä se tarkoittaa pelaajabudjetin kannalta. Jotkuthan ovat ilmeisesti jo nostaneet pelaajabudjettia ja tehneet nopeasti sopimuksia. Ollaan mekin tehty ihan hyvässä tahdissa, että ei meillä ole mitään hätää sen suhteen.