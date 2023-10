Petteri Sihvoselta tiukka huomio SM-liigan isosta päätöksestä – yksi ongelmakohta nousee isosti esille

– Nyt se vihdoin tapahtui. Loppu hyvin… melkein kaikki hyvin. Tilaisuus osoitti sen, että jotkin voimat ja kovat paineet kohdistuivat SM-liigan ylimpään portaaseen. Jos miettii kesän ulostuloja, tämä on siihen nähden totaalinen muutos, Sihvonen jakaa tiukan huomion.

– Tämä on suomalaisen jääkiekkoilun voitto, Sihvonen julistaa.

– Vähän on semmoista kuultu, että isot seurat ovat katsoneet, ettei heidän välttämättä kannattaisi pelata tällä hetkellä tiettyjä seuroja vastaan kotiotteluita, koska niistä tulee pakkasta tiskiin. Kyllä tässä puhutaan nyt SM-liigan taloudellisista reunaehdoista. Pitää kuitenkin muistaa, että kilpailu on palannut kilpailuun ja urheilu urheiluun, Sihvonen painottaa.

– Nykyinen sarjajärjestelmä on ajanut siihen, että muutamat seurat ovat pysyneet nippanappa elossa myymällä pelaajia muualle. On tietenkin vähän epäreilua vihjailla ja antaa ymmärtää, että joidenkin pitäisi luopua paikastaan. Ei SaiPaa voi esimerkiksi liikaa osoitella sormella tällä hetkellä. Toivoisin, että SM-liiga auttaisi heitä tässä tilanteessa, jotta kilpailu määrittäisi sen, että selviävätkö he vaiko eivät. Ei voida etsiä vain yhtä syntipukkia ja sen jälkeen muut voisivat jatkaa vain normaalisti eteenpäin, Sihvonen vastaa.