Porin Ässät on lähestynyt muita SM-liigaseuroja vaatimuksella, joka ravistelee vauhdilla kulisseissa edennyttä sarjauudistusta.
MTV Urheilun haltuunsa saamassa kirjeessä Ässät vaatii liigahallitusta ottamaan tulevan viikon yhtiökokouksessa käsiteltäväksi jo kertaalleen alustavasti hyväksytyn kysymyksen tulevan sarjamallin joukkuemäärästä.
Viime viikon osakkaiden kokouksessa liigaseurat pääsivät jo yhteisymmärrykseen siirtymisestä 12+10 joukkueen sarjamalliin. MTV Urheilun tietojen mukaan tuolloin vain Ässät ja HPK olivat selvästi 14+10 joukkueen mallin kannalla.
Nyt Ässät vaatii SM-liigaa sisällyttämään 27. marraskuuta pidettävän yhtiökokouksen kutsuun, että kokouksessa käsitellään ja mahdollisesti äänestetään myös muista joukkuemäärää koskevista vaihtoehdoista.
Näitä olivat 14+10 joukkueen sarjajärjestelmä ja jatkaminen nykyisellä 16 joukkueen pääsarjalla.
– Ässät katsoo Liigan/pääsarjan supistamisen 12 joukkueeseen, ainakin näin nopealla aikataululla, olevan koko suomalaisen jääkiekon ja Liigajoukkueiden edun vastaista, kirjeessä perustellaan.
Ässät kieltäytyi MTV Urheilun pyynnöstä kommentoida kirjeen sisältöä.