



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko SM-liigassa kuohuttava käänne: Yksi seura lyö kapuloita rattaisiin Kuvituskuvaa. Tomi Natri/All Over Press Julkaistu 36 minuuttia sitten Antti Rämänen antti.ramanen@mtv.fi Porin Ässät on lähestynyt muita SM-liigaseuroja vaatimuksella, joka ravistelee vauhdilla kulisseissa edennyttä sarjauudistusta. MTV Urheilun haltuunsa saamassa kirjeessä Ässät vaatii liigahallitusta ottamaan tulevan viikon yhtiökokouksessa käsiteltäväksi jo kertaalleen alustavasti hyväksytyn kysymyksen tulevan sarjamallin joukkuemäärästä. Viime viikon osakkaiden kokouksessa liigaseurat pääsivät jo yhteisymmärrykseen siirtymisestä 12+10 joukkueen sarjamalliin. MTV Urheilun tietojen mukaan tuolloin vain Ässät ja HPK olivat selvästi 14+10 joukkueen mallin kannalla. Nyt Ässät vaatii SM-liigaa sisällyttämään 27. marraskuuta pidettävän yhtiökokouksen kutsuun, että kokouksessa käsitellään ja mahdollisesti äänestetään myös muista joukkuemäärää koskevista vaihtoehdoista. Näitä olivat 14+10 joukkueen sarjajärjestelmä ja jatkaminen nykyisellä 16 joukkueen pääsarjalla. – Ässät katsoo Liigan/pääsarjan supistamisen 12 joukkueeseen, ainakin näin nopealla aikataululla, olevan koko suomalaisen jääkiekon ja Liigajoukkueiden edun vastaista, kirjeessä perustellaan. Ässät kieltäytyi MTV Urheilun pyynnöstä kommentoida kirjeen sisältöä.





Täysin seura ei kuitenkaan tyrmää ajatusta, että joukkuemäärää voitaisiin vähentää asteittain, mutta asettaa tälle ehdoksi sarjatasojen välisen tasoeron kaventumisen.

Porilaisseuran mukaan liian nopea supistaminen toisi mukanaan “suuria ongelmia ja konkursseja”. Seurat olisivat ehdotetulla mallilla pakotettuja kilpavarusteluun ja ylisuurien taloudellisten riskien ottamiseen.

Ässien puheenjohtajan Mikko Laineen ja hallituksen jäsenen Kimmo Suomisen allekirjoittama kirje on päivätty maanantaille ja se on lähetetty kaikille liigaosakkaille. Ässät viittaa kirjeessä osakeyhtiölakiin, joka antaa osakkeenomistajille oikeuden vaatia asiaa yhtiökokouksen käsittelyyn, jos vaatimus on tehty hallitukselle kirjallisesti hyvissä ajoin.

Ässät on liikkeellä viimeisellä mahdollisella hetkellä, sillä sen tietojen mukaan SM-liigan hallitus on lähettämässä kokouskutsut osakkaille tiistain tai keskiviikon aikana.

Aiheuttanut levottomuutta liigaseuroissa

Vaikka kyseessä on yksittäisen seuran vaatimus, kirje on aiheuttanut selvää levottomuutta SM-liigan osakkaiden keskuudessa. Suuri joukko seuroja ei pitänyt 12+10 joukkueen sarjamallia lähtökohtaisesti parhaana vaihtoehtona, mutta taipuivat osakkaiden kokouksessa kannattamaan sitä osittain painostuksen alaisina.

Joukko sarjan suuria seuroja on uhannut jopa irtaantua SM-liigasta ja liittyä perusteilla olevaan uuteen sarjaan, jos niiden tavoitteet joukkuemäärän vähentämisestä ja esimerkiksi pudotuspelien tulonjaosta eivät SM-liigan yhtiökokouksessa toteudu.

Ässät puolestaan vaatii käsittelemään 14+10 joukkueen sarjamallin siinä muodossa, jossa SM-liigan strategiatyöryhmä esitteli ehdotuksen seuroille 29. lokakuuta lähettämässään muistiossa.

Joukkuemäärän lisäksi tämä avaisi käsiteltäväksi myös viime viikolla alustavasti osakkaiden kesken läpi menneen esityksen suorasta noususta ja putoamisesta sarjatasojen välillä. Strategiatyöryhmän lähtökohtana oli, että sarjojen välillä vaihtuvuus tapahtuisi vain karsintasarjojen kautta.

Ässät on kuitenkin avoin viime hetkellä pöydälle tulleelle ehdotukselle, jonka mukaan SM-liigaa laajennettaisiin siirtymäkaudella 2026–27 nykyisillä Mestis-joukkueilla. Seura on valmis myös pudotuspelien tulonjaon ja SM-liigan hallintomallin uudistamiseen liigahallituksen esittämällä tavalla.