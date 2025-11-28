



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Causabonin lokakuussa julkaisema tiedote uuden huippusarjan perustamisesta sai vipinää sarjauudistusta suunnitelleisiin liigaosakkaisiin. Ulostuloa on epäilty uudistusta kirittäväksi tempaukseksi – jopa bluffiksi – mutta tämän Penttilä kiistää.

– Tämä on ihan toteutuskelpoinen asia, ja on edelleenkin, eikä ollut mistään bluffista missään nimessä kysymys. Useat seurat ovat olleet tästä tosi tyytyväisiä ja positiivisesti tässä hankkeessa mukana.

MTV Urheilun tiedot: Tappara lipesi rintamasta

SM-liigan yhtiökokouksen viimeisessä äänestyksessä nähtiin pienenä yllätyksenä, että 12 joukkueen sarjaa ensisijaisesti kannattaneista kahdeksasta seurasta jopa neljä lipesi lopulta 14 joukkueen A-liigan taakse.

MTV Urheilun tietojen mukaan tähän joukkoon kuuluivat SM-liigan suurista Kärpät ja Ilves, mutta lopulta myös Penttilän pitkään johtama Tappara.

Kirvesrintojen entinen puheenjohtaja ei halua ottaa kantaa siihen, onko Tapparan nykyjohto aidosti tukenut Causabon-hanketta.

– En ota mitään seuraa yksittäin esille. Täytyy muistaa, että kaikki näistä seuroista ovat tälläkin hetkellä SM-liiga Oy:n osakkaita. Joudun olemaan varovainen siinä, etten ota yksittäisten liigaseurojen mukana olosta mitään kantaa.

Heikki Penttilä (vas.) on Tapparan entinen puheenjohtaja. Siviiliammatiltaan hän on asianajaja.Photomotion

Vielä kaksi viikkoa sitten SM-liigan hajoamisen uhka sai riittävän enemmistön taipumaan osakaskokouksessa jopa 12+10 joukkueen sarjamallin taakse.

Sen jälkeen pelko näytti kuitenkin hellittävän, ja viimeistään Ässien viime hetkellä tekemä vaatimus 14 joukkueen sarjamallin ottamisesta yhtiökokouksen äänestettäväksi varmisti sen, että Causabonin hankkeesta lähti ilmat pihalle.

Penttilän mukaan hän on ollut syksyn mittaan hyvin varteenotettavissa neuvotteluissa jopa kymmenen SM-liigaseuran sekä totta kai pääsarjaan hamuavan Jokereiden kanssa.

– Olemme jopa niin pitkällä olleet, että minulla on ollut tietyn vaiheen sopimusasiakirjojakin esittää seuroille, Penttilä sanoo.

– Siinä vaiheessa tämä taisi pikkuisen ehkä keskeytyä, kun osakaskokous teki ymmärtääkseni 14–2-äänin päätöksen 12+10 joukkueen sarjasta. Olin jo ymmärtänyt, että siihen kaikki olisivat olleet tyytyväisiä ja minäkin olisin keskeyttänyt siihen Causabon-hankkeen, mutta kuinkas ollakaan, se muuttui taas yhtiökokoukseen mennessä. Toisaalta taas sinne jäi paljon niitä asioita, joita Causabonkin oli ajanut koko syksyn ajan.

Vaara hajoamisesta yhä olemassa?

SM-liiga sai joukkuemäärän lisäksi runnottua läpi monia Penttilän ajamia uudistuksia.

– Hallintomallin uudistaminen nähtävästi etenee ja toivottavasti menee ihan loppuun asti. Suora nousu, suora putoaminen. Jokereiden asema pääsarjassa ollaan varmistamassa. B-sarjalle jyvitetään tiettyjä rahoja. Ne ovat ihan samoja asioita, joita Causabonkin ajoi, Penttilä luettelee.

– Mutta kyllähän tämä suurin ongelma minun mielestäni Suomen huippujääkiekon osalta on se, että ei 14+10-sarja palvele millään tavalla tulevaisuudessa Suomen huippukiekkoa – eikä edes lyhyellä tähtäimellä.

– Ei Suomessa riitä tarpeeksi tasokkaita joukkueita 14 joukkueen A-sarjaan ja kymmenen joukkueen B-sarjaan. Tämän mielipiteen kanssa en ole missään nimessä yksin, Penttilä täsmentää.

SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen (vas.) ja puheenjohtaja Jyrki Seppä kertoivat sarjauudistuksesta torstaina.Tomi Natri /All Over Press

Yhtiökokouksessa SM-liigan osakkaat sopivat kahden tai kolmen vuoden tarkastelujaksosta, jonka aikana joukkuemäärän mahdollista kaventamista entisestään käydään läpi uudelleen saatujen tulosten valossa.

On siis mahdollista, että jo parin vuoden sisään Causabon nousee jälleen esiin ja SM-liigan tulevaisuus joutuu vaakalaudalle. Nyt Penttilä aikoo olla yhteydessä seuroihin jo ensi viikolla projektinsa jatkosta.

– Olen kuullut, että siellä olisi kuitenkin ollut kahdeksan seuraa, jotka äänestivät 12 joukkueen sarjan puolesta. Eli enemmistö (15 osakkaasta) oli sen puolella. Toinen asia on tärkeää huomata, että näihin eivät ole sisältyneet Jokerit ja Kiekko-Espoo, ja minulla on sellainen käsitys, että he kannattavat kyllä 12 joukkueen sarjaa.

– Tosi asiassa tässä on siis kymmenen merkittävää seuraa, jotka kannattavat 12 joukkueen sarjaa. Siinä on ihan viesti tähän seuraavien vuosien pohdinnoille, että miten sarjajärjestelmää pitäisi vielä kiireesti uudistaa, Penttilä linjaa.