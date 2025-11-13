– Meillä oli tänään erittäin hyvä kokous. Osakkaat olivat koolla ja keskustelimme tulevaisuuden muutoksesta hyvin laajasti. Täytyy korostaa, että päätökset tehdään kahden viikon päästä yhtiökokouksessa. Tämän kokouksen tarkoitus oli valmistella asioita niin, että hallitus pystyy tekemään esityksen yhtiökokousta varten. Näyttäisi siltä, että meillä on hyvä tuki tälle paljon puhutulle 12+10 sarjajärjestelmälle, Pulkkinen kertoo.

SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen avasi MTV Urheilulle, mitä asioita seurat ja liiga kävivät torstaina läpi.

– Sarjamuodosta näyttäisi muodostuvan yhteinen näkemys. Miten sinne siirrytään mahdollisimman nopeasti ja myös suorat nousut ja laskut ovat mahdollisia. Näyttäisi siltä, että vahvaa tukea on myös suoralle nousulle ja laskulle. Odotetaan päätöksiä kärsivällisesti yhtiökokoukseen asti, Pulkkinen toteaa.