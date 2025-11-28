Helsingin Jokerien tie SM-liigaan on nyt auki ja hyvin todennäköinen. Seura reagoi SM-liigan yhtiökokouksen päätöksiin myöhään torstain ja perjantain välisenä yönä.

SM-liigan yhtiökokous päätti torstaina, että SM-liiga supistuu kaudelle 2027–2028 14 joukkueen sarjaksi. Ensi kaudella toteutetaan siirtymävaihe, johon Mestiksen viime kauden voittaja, eli Jokerit, voi hakea lisenssiä.

Jokerien liiganousu näyttää nyt erittäin todennäköiseltä. Seura herkutteli uutisilla sosiaalisessa mediassa päivän käännyttyä jo perjantain puoleen.

Julkaistu video on symbolinen. Rainalla seuran omistaja ja puheenjohtaja Mikko Saarni pamauttaa jalkansa hissin oven väliin. Sen jälkeen Saarni katsoo kameraan ja vinkkaa silmäänsä.

Alleviivaten: Jokerien jalka on nyt siis erittäin vankasti SM-liigan oven välissä.