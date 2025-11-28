SM-liigaan ensi kaudeksi tähtäävä Joensuun Kiekko-Pojat pitää SM-liigan tekemiä sarjauudistuspäätöksiä onnistuneina. Seuran pääomistaja ja manageri Jaakko Lipponen kommentoi joensuulaistunnelmia heti tuoreeltaan Liigan tiedotustilaisuuden jälkeen.

Joensuulaisseura on ilmoittanut empimättä pyrkivänsä ensi kaudeksi SM-liigaan, jos se tehdään sarjan toimesta mahdolliseksi. Liiga kertoi yhtiökokouksessa tehdyistä muutoksista myöhään torstai-iltana.

Nyt unelman tavoittelu on konkretiaa, sillä jo ensi kaudella kaksi Mestis-seuraa voi nousta SM-liigaan niin sanotun "superliigan" myötä. Jokereille on lisenssinhakuoikeus viime vuoden mestarina. Lisäksi mukaan voi hakea tämän kauden mestari. Jos Jokerit voittaa taas, on finaaliparilla mahdollisuus hakea Liiga-lisenssiä. Karsintoja ei pelata.

Urheilullinen menestys nousuun kuitenkin tarvitaan.

– Nämä asiat eivät muuta meidän tavoitteita millään tavalla. Tavoitteemme on olla Mestis-finaaleissa joka tapauksessa tällä kaudella, JoKP:n seurapomo Jaakko Lipponen kommentoi MTV Urheilulle.

– Katsomme pelaajatilannetta nyt ihan rauhassa. Olemme Mestiksen kärkisijoilla ja pelejäkin vähemmän pelattuna kuin muilla, hän jatkaa nopeisiin talousreagointeihin viitaten.

Liiga supistuu siirtymän jälkeen 14 joukkueen sarjaksi. Pitkään näytti, että luku voisi olla 12, mutta nyt valittu joukkuemäärä on selkeä kompromissi.