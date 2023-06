SM-liigan seurapomot väistelevät kuumaa kysymystä – vain kourallinen kommentoi kritisoitua päätöstä: "Siirtää on aina helppo asioita"

SM-liiga ilmoitti viime viikolla, ettei se ei aio ottaa uusia lisenssihakemuksia vastaan kaudelle 2024-25. SM-liigan tavoitteena on nyt määritellä koko lisenssijärjestelmä uuteen uskoon ennen kuin on aika tehdä päätöksiä sarjajärjestelmän muuttamiseksi.

SM-liigan tiedotteen mukaan kauden 2023-24 aikana sarjan osakassopimuksen sisältö arvioidaan uudelleen ja Liigan ja Jääkiekkoliiton väliset keskustelut avataan yhteistyösopimuksen päivittämisestä.

SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen kertoi jo viime syksyllä, että sarjajärjestelmän suhteen tullaan tekemään suunnitelmia ja päätöksiä kauden 2022-23 aikana, mutta ainoa kauden aikana tehty päätös oli lopulta lisenssijärjestelmän uudelleenarviointi ja uusien hakemusten vastaanottamatta jättäminen.

MTV Urheilu tiedusteli SM-liigaseurojen puheenjohtajien kantaa tehtyyn päätökseen, mutta seurapomot harkitsivat sanojaan tarkasti. Suurin osa puheenjohtajista vältteli kysymyksiä sarjajärjestelmästä, eikä halunnut kommentoida tulikuumaa puheenaihetta lainkaan.

– Ei minulla ole tarvetta kommentoida tätä. Liigan tiedotteessahan se kerrottiin, eräs MTV Urheilun tavoittaneista puheenjohtajista totesi.

MTV Urheilun kysymyksiin vastanneet puheenjohtajat valottivat hieman, mistä hidas eteneminen johtuu.

– Monitahoinen juttu, kun yrität seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi ennustaa, mihin maailma menee ja mitä tapahtuu eri rintamalla. Todettiin vain, että on niin paljon selvitettävää ja tulevien muutosten merkitys tulee olemaan iso päätettiin mitä tahansa, ettei voi jättää mitään kiveä kääntämättä. Kaikki asiat on selvitettävä ja yksissä tuumin päätettävä, siitä se oli kiinni. Kun lähti perkaamaan, huomasi kuinka suuri työmäärä on. Aika paljonhan on tapahtunut kauden aikana, mutta ei ollut niin valmista, että olisi voitu päätöksiä tehdä, yhden liigaseuran puheenjohtaja toteaa MTV Urheilulle.

– Tässä on paljon asioita pohdittavaksi. Yritämme mahdollisimman nopeasti viedä näitä eteenpäin siitä huolimatta, että se on iso asia. Kuitenkin niin, että kyseessä on niin iso ja vakava asia, että niihin on viisasta ottaa riittävä aika päätöksentekoon ja tiettyjen asioiden selvittämiseksi, eräs puheenjohtaja komppaa.

SM-liigassa pelaa 15 eri seuraa, joilla jokaisella on sanavaltaa mahdollisiin sarjauudistuksiin liittyen. Kaikki päätökset vaativat enemmistön hyväksyntää. Liigaseurojen puheenjohtajat tiedostavat, että erikokoisilla seuroilla on erilaiset intressit. Yhteisen sävelen löytäminen on hyvin haastavaa.

– Ainahan on helppo mennä sen taakse, että ei saatu valmiiksi. Siirtää on aina helppo asioita. Joskus tulee pää vetävän käteen, niin sanotusti. Tässä on tosiaan eri intressejä, niin erilaisissa asemissa pikkuseuroja, keskiseuroja ja isoja seuroja, kaikilla vähän eri intressit ja eri näkemykset. Kyllä se on vaikea se päätös tehdä, yksi puheenjohtajista sanoo.

– Kyseessä on osakeyhtiö, jossa on osakkaat ja osakassopimus… Täytyy kuitenkin kaikkia kuunnella ja ei vain voida uudeksi osakkaaksi tulla kun vaan haluaa. Ei mene liike-elämässä niin. Osakkaat päättävät.

Osa puheenjohtajista on kuitenkin sitä mieltä, ettei SM-liigan osakaskokouksessa ole ilmennyt erimielisyyksiä, koska mitään päätöksiä ei olla vielä tehty.

– En näe, että siellä on mitään erimielisyyttä, koska siksi asiastahan nimenomaan keskustellaan. Kesken olevaan prosessin ei ole mitään tulkinnanvaraakaan, kun päätöksiä ei ole, joista voisi olla samaa tai eri mieltä. Sen takia asia on työn alla.

– Oltiin täysin yksimielisiä siitä, että tarvitaan lisäaikaa, että saadaan kaikki selvitettyä, liian monta avonaista kysymystä oli, eräs puheenjohtaja kertoo.

SM-liigan tuore päätös oli kova kolaus Kiekko-Espoolle, joka oli valmis tekemään tulevana syksynä oman lisenssihakemuksensa kaudelle 2023-24. Myös Suomen kiekkokartalle palaava Jokerit on ilmaissut halunsa pelata SM-liigassa lähitulevaisuudessa.

Puheenjohtajat huomauttavat, että Kiekko-Espoon ja Jokereiden lisäksi SM-liigapaikka kiinnostaa myös RoKia ja Joensuun Kiekko-Poikia.

– On merkittävä määrä erilaisia toimijoita, jotka syystä tai toisesta ovat ilmoittaneet halukkuutensa keskustella Liigassa pelaamisesta. Ei ole kysymys vain pääkaupunkiseudulla nousseista toimijoista. Helposti unohtuu, että siellä on Joensuu ja Rovaniemi ja monet muut herättäneet näitä keskusteluja, eräs puheenjohtajista huomauttaa.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummelakin otti viime viikolla kantaa SM-liigan päätökseen. Kiekkopomo ja Jääkiekkoliitto toivovat yhdessä SM-liigalta ripeämpää päätöksentekoa, sillä se olisi suomalaisen jääkiekkoilun edun mukaista.

Puheenjohtajat vakuuttavat, että asiat tulevat edistymään huomattavasti tulevan loppuun mennessä.

– Kyllä se varmaan siihen mennessä täytyisi olla, toivon että näin mennään. Nyt on sikäli annettu deadline, ja tuossa ajassa täytyy jotain saada aikaiseksi. On huono suoritus, jos ei ole siihen mennessä tehty, yksi puheenjohtajista painottaa.