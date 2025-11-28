SM-liigan torstaina tekemien sarjauudistusten jälkeen Suomen Jääkiekkoliitolta odotetaan linjauksia siirtymäkauden suunnitelmiin.

SM-liigan yhtiökokous päätti myöhään torstai-iltana siirtymisestä kaksiportaiseen 14+10 joukkueen sarjamalliin.

Koska myös tulevan alemman sarjan kymmenen joukkuetta toimivat jatkossa SM-liigan alaisuudessa, muutos vaatii vielä Suomen Jääkiekkoliiton hyväksynnän.

Kaudella 2026–27 malliin ollaan siirtymässä laajennetun, niin sanotun superkauden kautta.

Siinä Liigaan nostetaan kevään 2025 Mestis-voittaja Jokerit sekä tämän kauden mestari, jos hakijat täyttävät lisenssikriteerit ja ovat halukkaita lunastamaan 2,2 miljoonan euron liigaosakkeen.

– Tämän osalta keskustelimme liittohallituksen ja Liigan johdon kanssa eri malleista viimeksi aamulla. Seuraavaksi käymme keskustelut Sarjaseurat ry:n seurojen ja lauantaina kokoontuvan liittovaltuuston kanssa. Liittohallitus kokoontuu seuraavan kerran viimeistään 11. joulukuuta, Jääkiekkoliiton puheenjohtaja kertoo tiedotteessa.