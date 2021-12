Nyrkkeilyn spekuloitu jättiottelu uhkaa Robert Heleniuksen unelmaa – managerilta tyrmäys ajatukselle: "Uskon hänen pitävän siitä kiinni"

Ammattinyrkkeilyssä lähes kaikki on mahdollista, ja niinpä raskaansarjan kulisseissa on alettu puhua Oleksandr Usykin ja Tyson Furyn superkohtaamisesta. Tieto on myrkkyä Robert Heleniukselle, joka on haaveillut MM-titteliottelusta juuri Usykia vastaan.