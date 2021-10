Robert Heleniukselle vaaditaan MM-ottelua, mutta siihen kehään on tunkua – brittijätin leiristä ukaasi Usyk-Joshua-uusinnasta

Usyk ravisutti raskaan sarjan voimasuhteita syyskuun loppupuolella kukistamalla Anthony Joshuan neljän MM-vyön koitoksessa. Mestaruutensa menettäneellä Joshualla oli sopimuksessa optio uusintaottelusta, ja hän on sanonut haluavansa käyttää sen.

Haastajia Usykille – tai Joshualle, jos britti voittaa uusinnan – on ilmaantunut kuitenkin jo useita. Sky Sports uutisoi viime viikolla , että Robert Helenius on WBA-liiton listoilla Usykin ykköshaastaja eli teoriassa seuraava jonossa.

– Usykin pitäisi olla Robertin seuraava vastustaja. WBA:lla ei ole ketään muuta sen ansaitsevaa haastajaa. Me teemme kaiken vaadittavan varmistaaksemme, että Robert on oikeutetusti Usykin seuraava vastustaja WBA-liiton pakollisena haastajana, Heleniuksen manageri Markus Sundman totesi.

Nyt apajille on tullut myös brittiläinen Joe Joyce, joka on promoottori Frank Warrenin mielestä WBO-liiton kärkihaastaja. Lähes kaksimetrinen Joyce on voittanut kaikki 13 otteluaan ammattilaiskehässä.