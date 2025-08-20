Yhdysvallat karkotti ex-maailmanmestarin – vietiin suoraan vankilaan

Entinen WBC-liiton keskisarjan maailmanmestari Julio Cesar Chavez Jr on pidätetty Meksikossa raskaista rikoksista epäiltynä.
Meksikon viranomaiset ottivat Chavezin, 39, kiinni tämän karkotuksen yhteydessä Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla Nogalesin rajakaupungissa. Hänet vietiin Sonoran osavaltiossa olevan Hermosillon vankilaan odottamaan syytteiden nostamista.
Chavez oli etsintäkuulutettu Meksikossa, koska hänen epäillään osallistuneen Sinaloan kartelli -rikollisjärjestön toimintaan sekä tuliaseiden, ammustarvikkeiden ja räjähteiden salakuljetukseen.
Chavez pidätettiin Kaliforniassa heinäkuussa vain muutamaa päivää sen jälkeen, kun hän oli hävinnyt Youtube-tähtenä tunnetuksi tulleelle Jake Paulille Anaheimissa käydyssä ottelussa. Chavez oli viranomaisten mukaan saapunut Yhdysvaltoihin elokuussa 2023 turistiviisumilla, joka oli vanhentunut helmikuussa 2024.
Lähde: BBC.