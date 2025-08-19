Tämä mies tekee selvää Oleksandr Usykista? Tyson Furylta hurja lausunto: "Tuhoaa hänet"

Nyrkkeilyn raskaansarjan entinen maailmanmestari Tyson Fury maalaa huimaa tulevaisuutta 20-vuotiaalle Moses Itaumalle.

Itauma iski vakuuttavan voiton Dillian Whytesta lauantaina Saudi-Arabian Riadissa. 20-vuotias britti-iskijä takoi 37-vuotiaan maanmiehensä keskeytyskuntoon heti ensimmäisessä erässä.

Voitto oli tappiottomalle Itaumalle ammattilaisuran 13:s. 11 voitoista on tullut tyrmäyksellä.

Voiton jälkeen alkoivat spekulaatiot siitä, ketä vastaan nousevat tähti ottelee seuraavaksi. Itauma sanoi olevansa halukas kohtaamaan raskaansarjan kiistattoman mestarin Oleksandr Usykin, vaikkei vielä koekaan ansaitsevansa ottelua mestaria vastaan.

Yhdeksi Itauman mahdolliseksi vastustajaksi on mainittu Joseph Parker. Parkeria on viety otteluun Usykia vastaan. Uusiseelantilainen Parker on WBO-liiton listalla rankattu Usykin pakolliseksi haastajaksi.

Parker-ottelu sopisi Itaumalle. Nuorukainen on kuitenkin avoin kaikelle.

– Ehkä se olisi hyvä ottelu. Tiedän taustajoukkojeni sanoneen, että he haluavat, että saan vielä lisää eriä vyölleni, hän sanoi Boxingscene-sivuston mukaan.

– Olen vasta 20-vuotias, minulla on 10, 15 vuotta uraa jäljellä, joten minua tullaan näkemään vielä paljon.

Entinen raskaansarjan maailmanmestari Tyson Fury otti myös kantaa Itauman tulevaisuuteen. Furyn mielestä nuori britti tulee tekemään selvää jälkeä raskaassasarjassa. Furyn mielestä myös Usyk tulee nöyrtymään Itauman edessä.

– Moses Itauma tuhoaa kaikki nuo vanhat miehet ulos sarjasta. Usyk, AJ (Anthony Joshua), (Jarrell) Miller, (Zhilei) Zhang, Luis Ortiz. Kaikki nämä menneisyyden isot nimet ovat mennyttä, Fury sanoi Independentin mukaan.

– Jopa nykyinen maailmanmestari, joka vei minulta vyöt, Usyk. Moses tuhoaa hänet, koska siinä ovat vastakkain nuori mies ja vanha mies, ja vanhat miehet eivät pärjää nuorten miesten kanssa.

Myös promoottori Frank Warren äityi ylisanoihin lauantain Whyte-tyrmäyksen jälkeen. Boxinscene kertoo Warrenin pitävän suojattiaan ilmiömäisenä tyrmääjänä.

– Hänen jokainen lyöntinsä tekee kipeää ja on hyvin harkitu. Hän on uskomaton, uskomaton lahjakkuus, uskomaton nyrkkeilylahjakkuus. Luultavasti tässä vaiheessa yksi parhaista, ellei paras, jonka kanssa olen koskaan ollut tekemisissä.