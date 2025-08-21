Kohunyrkkeilijä Khelifistä levitettiin valheita

Nyrkkeilyn olympiavoittaja Imane Khelif on kiistänyt entisen managerinsa väitteet uransa lopettamisesta ja sanoo harjoittelevansa edelleen säännöllisesti.

Algerialainen Khelif ja Taiwanin Lin Yu-ting olivat viime vuoden Pariisin olympialaisissa parrasvaloissa osallistumiskelpoisuutensa vuoksi. Kansainvälinen nyrkkeilyliitto IBA oli hylännyt heidät vuoden 2023 MM-kisoista sukupuolitestien perusteella.

He kilpailivat kuitenkin Pariisin naisten sarjassa Kansainvälisen olympiakomitean hyväksyttyä heidät, ja molemmat voittivat kultamitalit painoluokissaan.

Khelif ei ole kilpaillut Pariisin-voittonsa jälkeen.

Keskiviikkona ranskalaiselle Nice-Matin-sanomalehdelle antamassaan haastattelussa Khelifin entinen manageri Nasser Yesfah sanoi Khelifin "poistuneen nyrkkeilyn maailmasta".

Muutaman tunnin kuluttua samalle sanomalehdelle antamassaan jatkohaastattelussa Yesfah selvensi, että hän viittasi vain Khelifin nyrkkeilyvelvoitteisiin Nizzassa, jossa hän oli aiemmin osa Nice Azur -seuraa.

Khelif kritisoi Yesfahin kommentteja Facebook-julkaisussa keskiviikkona.

– Se perustuu yksinomaan lausuntoihin, jotka on antanut henkilö, joka ei enää edusta minua millään tavalla ja jonka katson pettäneen luottamukseni ja maani väärillä ja ilkeillä lausunnoillaan, Khelif kirjoitti.

– En ole koskaan ilmoittanut lopettavani nyrkkeilyuraani. Olen edelleen sitoutunut urheilu-uraani, harjoittelen säännöllisesti ja ylläpidän fyysistä kuntoani Algeriassa ja Qatarissa valmistautuessani tuleviin tapahtumiin.

– Tällaisten huhujen julkaisemisen tarkoituksena on ainoastaan ​​häiritä ja vahingoittaa urheilu- ja ammattilaisuraani, Khelifi kiehui.

Kohujen keskipisteessä

Khelifin oli määrä kilpailla World Boxing -turnauksessa Alankomaissa kesäkuussa, mutta hän päätti jättää sen väliin pian sen jälkeen, kun kilpailun järjestäjä ilmoitti suunnitelmistaan ​​​​ottaa käyttöön sukupuolitestit kaikille nyrkkeilijöille.

World Boxingin puheenjohtaja Boris van der Vorst pyysi myöhemmin anteeksi sen jälkeen, kun Khelif mainittiin nimeltä heidän ilmoituksessaan pakollisesta sukupuolitestauksesta, ja sanoi, että hänen yksityisyyttään olisi pitänyt suojella.

26-vuotias Khelif on toistuvasti sanonut syntyneensä naiseksi ja hänellä on pitkä historia naisten nyrkkeilykilpailuissa. Maaliskuussa hän sanoi puolustavansa olympiakultaansa vuoden 2028 Los Angelesin kisoissa.